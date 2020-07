Tausendmal eindringlicher als der eifrige Artikel über Robert Koch ist übrigens das neue Buch von Colson Whitehead, „Die Nickel Boys“. Es beruht auf Fakten, spielt zur Zeit der Rassentrennung in den USA und handelt von Schwarzen, die in einer Jugendstrafanstalt gefoltert werden. Man kann das nur lesen, ohne zu atmen, weil es so furchtbar und so furchtbar gut geschrieben ist.