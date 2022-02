Carsten Linnemann über die Zukunft der CDU - „Wir brauchen die große Staatsreform“

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende sagt im Interview, wie sich seine Partei neu erfinden muss und was der eigentliche Grund für die Wahlniederlage war. Er plädiert für eine Exit-Strategie in Sachen Corona und kritisiert den Bundespräsidenten für dessen pauschale Kritik an Menschen, die wegen der Pandemie-Maßnahmen auf die Straße gehen.