Völlig zu Recht. Die Ausländer-Maut ist ein Desaster mit Ansage. Verkehrsminister Andreas Scheuer wird notwendigerweise mit diesem parlamentarischen Druckmittel genötigt, mehr an Information rauszurücken, als er bisher getan hat. Wie es aussieht, hat er Verträge mit Betreibern trotz Warnungen geschlossen, bevor das Go von Brüssel da war. Nun gab es ein No. Und es drohen massive Schadenersatzforderungen.