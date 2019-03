Die erste Antwort lautet: Weil Menschen sich in einem Maß verkapseln können, dass kein vernünftiger Laut mehr zu ihnen durchdringt. Vernunft braucht Einrede und Widerrede, braucht die Bereitschaft zum Vernehmen. Monologe verdummen. Ganz offensichtlich hatte der Massenmörder sich komplett verkapselt in sich und seinem Hass auf Muslime. Da war für nichts anderes mehr Platz. Er zehrte vom Wahn, den er züchtete. Darauf deuten seine nun publik gewordenen Statements in den so genannten sozialen Medien, die einmal mehr eliminatorischer Asozialität den Weg bereiteten. Und niemand widersprach so eindrücklich, dass der künftige Mörder bereit gewesen wäre, innezuhalten, einen Schritt weg von sich zu treten. Die zweite Antwort lautet also: Weil niemand ihn stoppte in seinem Hass.