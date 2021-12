Am heftigsten zielte der gebürtige Böhme dabei immer auf all das, was er eigentlich liebte, aus seiner Sicht jedoch diese Liebe so gar nicht verdiente. Eine ständige, treu bleibende Liebesenttäuschung seines Lebens waren Österreich und die Österreicher, ein aus seiner Sicht unbelehrbares Volk, das doch immer wieder dieselben Fehler beging. So schrieb er 1922 in seinem Gedicht „Wien“: „Nirgend auf der Hemisphäre leben solche Missgeburten wie im Land der Habedjehre.“