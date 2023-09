In den 1990er Jahren, als sich diese Tragödie zutrug, war ein Schicksal wie das des heranwachsenden Ji Seong-ho kaum der Rede wert. Weite Teile seines Heimatlands Nordkorea litten unter einer Hungersnot, in der wohl drei Millionen Menschen starben. Auch körperlich schwer lädierte Personen mussten deshalb auf Nahrungssuche gehen. „Meine Familie ist aus dem Norden, also machte ich mich auf zur Grenze nach China, mit Gehstützen.“ Doch Polizisten hielten Ji fest und prügelten auf ihn ein. „Sie sagten mir, ein Krüppel wie ich solle zu Hause bleiben. Ich sei eine Schande für Nordkorea.“