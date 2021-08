Eines gleich vorweg: Nein, Außenminister Heiko Maas war nicht bei Maybrit Illner, als sie am Donnerstag vorzeitig aus der Sommerpause zurückkehrte, um mit ihren Gästen über das beschämende Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan zu sprechen: „Triumph der Taliban – woran ist der Westen gescheitert?“ Die Verteidigungsministerin, der Innenminister, die Kanzlerin oder ihr Kanzleramtschef allerdings auch nicht. Sie alle waren von der Redaktion angefragt worden, aber keiner wollte kommen. Was Maybrit Illner zu der bissigen Formulierung veranlasste: „Es ist Wahlkampf, und da versuchen vor allem die Politiker zu fliehen – vor ihrer Verantwortung für das Desaster am Hindukusch.“

Es klang wie eine Entschuldigung dafür, dass diese Sendung mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, der Afghanistan-Korrespondentin Katrin Eigendorf, dem Bundeswehrverbandschef André Wüstner und der Washington-Post-Korrespondentin Souad Mekhennet weitgehend ohne Schlagabtausch auskommen musste. Für einen Polit-Talk ist das so etwas wie ein Todesurteil. Seine Dramaturgie ist die eines Kasperletheaters. Und wer schaut sich das an, wenn das Krokodil fehlt?

Ein CDU-Außenpolitiker als Buhmann

Diesen Part übernahm Johann Wadephul. Und der stellvertretende CDU-Fraktionschef und Außenpolitiker machte dabei keine gute Figur. Er versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten ist, seit jene Bilder von Menschen um die Welt gingen, die sich auf dem Flughafen von Kabul an einer Maschine des US-Militärs festklammerten. Es sind Bilder von verstörender Symbolkraft. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, einfach ausradiert. 49 deutsche Soldaten, umsonst gestorben. Was bleibt, ist die nackte Angst vor dem Terrorregime der Taliban.

Ob die Bundesrepublik ihren ersten Krieg verloren hat, fragte Maybrit Illner den CDU-Politiker Wadephul. Nein, antwortete der, sie habe ihren ersten schwierigen Einsatz absolviert, der erfolgreich gewesen sei – zumindest am Anfang. Da sei viel erreicht worden, vor allem für die Frauen. „Es waren 20 gute Jahre für Afghanistan.“ Dass der Einsatz ein so „unwürdiges“ Ende genommen hatte, nun, das sei nicht die Schuld der Deutschen gewesen. „Wir wollten noch bis Januar bleiben, aber US-Präsident Biden hat uns unter Druck gesetzt.“

Rettungspläne in der Schublade Das war nur die halbe Wahrheit. Zwar hatte der Abzug der US-Truppen tatsächlich ein heilloses Chaos zur Folge. Die Taliban haben mit ihrem Durchmarsch am Ende alle überrumpelt, sogar die Geheimdienste und Militärs. Doch Pläne für eine Evakuierung der Ortskräfte, ohne die der Nato-Einsatz nicht möglich gewesen wäre, hätten seit April in der Schublade der Militärs gelegen, sagte der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner. Es sei aber nicht Sache der Streitkräfte, zu entscheiden, wann man damit beginnen will. „Es ist eine politische Frage.“ Wer dafür die Verantwortung trage, wollte Maybrit Illner wissen. Wüstner wollte erst nicht antworten. Dann tat er es doch. „Federführend ist der Außenminister.“