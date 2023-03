So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Der Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini am 16. September 2022 löste im Iran die größte Protestbewegung der letzten Jahrzehnte aus. Viele Monate hindurch forderten Menschen verschiedener sozialer, ethnischer und religiöser Milieus ein Ende der Islamischen Republik und skandierten dabei in Anspielung an die uneingeschränkte Macht des religiösen Führers Ali Chamenei bis dahin undenkbare Slogans wie „Tod dem Diktator“.

Mittlerweile richtete die Islamische Republik mehrere Teilnehmer an den Protesten hin und nahm über 18.000 Bürger des Landes fest; Hunderte Menschen starben während der Proteste. Die Härte, mit der die iranischen Sicherheitskräfte gegen oft junge Iranerinnen und Iraner aus der Mittelschicht vorgehen, nährt die Kritik und Zweifel an der Legitimation der Islamischen Republik.