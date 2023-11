Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

Wenn es den Parteien der rechten Mitte, die für Jahrzehnte für Ausgleich und behutsame Reform standen, schlecht geht, ist das ein Menetekel für die liberale Demokratie – so die These des Politikwissenschaftlers Thomas Biebricher in seinem jüngsten Buch „Mitte/Rechts“. Tatsächlich verliert die rechte Mitte in Europa seit Jahren Wähler an Populisten vom rechten Rand. An Wahltagen liegen immer öfter extreme Gruppen vorne.

In Frankreich kam die Kandidatin von Les Républicains, einst die Partei Jacques Chiracs, bei den letzten Präsidentschaftswahlen nicht einmal auf fünf Prozent der Stimmen. In Österreich sagen Umfragen der Freiheitlichen Partei für die nächsten Nationalratswahlen ein besseres Ergebnis voraus als der bürgerlichen ÖVP. Und in Italiens Regierungskoalition ist Forza Italia, die im EU-Parlament wie auch die CDU zur Europäischen Volkspartei gehört, nur noch der Juniorpartner von Lega und den Brüdern Italiens. Auch in Spanien ist der Volkspartei mit Vox ein ernster Konkurrent am rechten Rand des Parteienspektrums erwachsen.