Anfang Oktober kündigte die pakistanische Übergangsregierung an, dass alle afghanischen Flüchtlinge, die sich illegal im Land aufhalten, Pakistan bis Ende des Monats verlassen müssen. Nach Angaben des pakistanischen Innenministeriums sind in den vergangenen zwei Monaten bereits rund 200.000 Menschen freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Insgesamt leben jedoch rund vier Millionen Afghanen in Pakistan. Viele von ihnen haben ihr ganzes Leben dort verbracht. Schätzungsweise 1,7 Millionen von ihnen leben ohne jegliche Papiere.

Die pakistanische Menschenrechtskommission (Human Rights Commission of Pakistan, HRCP) äußerte sich besorgt über die Entscheidung der Regierung und forderte den UN-Flüchtlingskommissar auf, Druck auf die Regierung auszuüben. „Wir glauben, dass humanitäre Belange Vorrang vor Sicherheitsinteressen haben müssen.“ Die Menschenrechtskommission beklagte, dass Pakistan über kein nationales Asylsystem verfügt und Fragen im Zusammenhang mit afghanischen Flüchtlingen durch „Ad-hoc- und Ermessensmaßnahmen“ beantwortet.