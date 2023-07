Auf dem Paradeplatz stehen zwei große Tribünen, eine für die Ehrengäste direkt vor dem Bendlerblock, mit Blick in Richtung des Ehrenmals. Im rechten Winkel dazu sitzen die Angehörigen der Rekruten auf einer etwas kleineren Tribüne. Soldaten in Ausgehuniform schieben große Kisten umher, in denen Wasserflaschen mit Eiswürfeln gekühlt werden. Eine Sanitäterin beschwert sich bei ihrer Kollegin darüber, dass sie Wasser verteilen müssen.