So erreichen Sie Jakob Ranke:

Jakob Ranke ist Volontär der Wochenzeitung Die Tagespost und lebt in Würzburg. Derzeit absolviert er eine Redaktions-Hospitanz bei Cicero.

„Ich heiße Jens Kecker, komme aus Leipzig, aus dem wunderschönen Sachsen, und ich erhoffe mir, dass die Regierung noch einlenkt oder im besten Fall geschlossen zurücktritt.“ Kecker, der an diesem Montag der letzte bleiben soll, der spontan mit vollen Namen zu seiner Meinung stehen will, ist gar kein Landwirt, sondern angestellter Baumaschinenführer. Trotzdem verbringt er nun bereits den fünften Tag auf der Bauerndemonstration in Berlin.

„Die Mauterhöhung und die CO2-Bepreisung trifft uns ja auch.“ Und: „Was der Chef an Geld für Steuern zahlt, kann er mir nicht mehr als Lohn zahlen.“ Den CO2-Preis sähe Kecker gern komplett abgeschafft. „Die Sache mit dem menschengemachten Klimawandel“ sieht er „ein bisschen anders“, meint der Sachse augenzwinkernd.