Die am Montag begonnene Aktion bestand den Informationen zufolge in Angriffen auf die an die Ukraine grenzenden russischen Regionen Belgorod und Kursk. Аngeblich wurde der rund 3800 Einwohner zählende Grenzort Tjotkino besetzt, der knapp 200 Kilometer südlich von Kursk gelegen ist. Beteiligt seien Kämpfer der Legion der Freiheit Russlands, des Russischen Freiwilligenkorps sowie des Sibirischen Bataillons, die von ukrainischem Territorium aus operieren. Angeblich handeln sie auf eigene Faust; ihre Verwundeten werden indes vom Sanitätsdienst der Streitkräfte Kiews versorgt.