So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen ist nach Überzeugung von Bodo Ramelow ein Modell für den Bund. „Drei-Parteien-Koalitionen galten ja bis vor kurzem noch als undenkbar. Wir zeigen, dass es geht“, sagte Thüringens Ministerpräsident dem Magazin Cicero. Allerdings funktioniere ein solches Dreierbündnis nur, „wenn sich alle drei Parteien auf Augenhöhe begegnen und keine Koch- und Kellnerspiele spielen“, so Ramelow. „Alle drei Parteien müssen sich gleich ernst nehmen. Sie müssen eine andere politische Kultur leben.“

Mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 sagte der Linken-Politiker: „Rot-Rot-Grün ist eine Option.“ Eine Riesenaufgabe für eine solche Mitte-links-Regierung könne nach Ansicht von Ramelow eine „Sozialstaatsgarantie“ sein. Das heiße: „Wir garantieren ein Leben im Alter ohne Armut. Ein Pflegesystem, in dem man auch gepflegt wird. Ein Gesundheitssystem, das alle Menschen versorgt.“

Der Linken-Politiker steht in Thüringen seit 2014 an der Spitze einer rot-rot-grünen Landesregierung.

Lesen Sie das ganze Interview mit Bodo Ramelow in der November-Ausgabe des Cicero. Darin erzählt er außerdem, warum er eigentlich ein Konservativer ist und wieso er sich auch einen CSU-Politiker als Bundespräsident vorstellen könnte. Das Magazin erhalten Sie ab sofort am Kiosk oder in unserem Online-Shop.

Werfen Sie hier einen Blick in das Inhaltsverzeichnis.