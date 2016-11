Donald Trump ist ein Gewinner des amerikanischen Systems. Ein Gewinner einer Gesellschaftsordnung, die offen, demokratisch, liberal, kapitalistisch und dabei oft auch mit kalter Berechnung agiert. Das System ließ ihn nach Pleiten wieder aufstehen. Es verzieh ihm tausend Entgleisungen. Und nun hat es ihn sogar zum Präsidenten gewählt. Nur: Trump wird es nicht bei diesem Sieg belassen. Er wird das System zu ändern versuchen. Er wird neue Spielregeln aufstellen.

Trump hat sich den Verdruss der Menschen am amerikanischen – und damit auch zu einem Gutteil an unserem – Gesellschaftsmodell zu Eigen gemacht. Ein Verdruss, der sich beispielhaft an der Globalisierung artikuliert. Denn das System, das Trump groß gemacht und das er im Wahlkampf so gegeißelt hat, wird von vielen Menschen als nicht mehr durchschaubar, als nicht mehr beherrschbar wahrgenommen.

Weltumspannender Wettbewerb

Digitalisierung und Globalisierung gelten vielen Menschen als existenzbedrohende Gefahren. Weil sie angeblich nur denjenigen Chancen bieten, die beim rasanten Veränderungstempo mithalten können. Wettbewerb ist inzwischen weltumspannend und verschont auch das entlegenste Dorf nicht. Wer kapiert, wie das Spiel der Globalisierung funktioniert, der kann groß gewinnen. Wer nicht, der verliert seinen Job. Genau denen hat Trump Abhilfe versprochen.

Die Abwehr gegen die offene Gesellschaft ist an vielen Stellen zu beobachten – und inzwischen mindestens ein gemeinsames transatlantisches Phänomen. In den USA war das Entstehen der konservativen Teaparty mit ihrem engen Weltbild und der skurrilen Rückbesinnung auf eine Zeit vor mehr als 200 Jahren ein Vorbote dieses Denkens, dieses Wünschens. Genauso wie auf der anderen Seite des politischen Spektrums die Occupy Wallstreet-Bewegung die linke Wut auf das System verkörperte.

Vorboten: TTIP, Brexit, Polen, Ungarn

Der Unmut suchte sich – zu Recht oder Unrecht – Anker, um sich zu artikulieren. Etwa am Beispiel von TTIP: Schon lange geht es in der Diskussion um das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen nicht mehr um Inhalte. Aufgeladen ist TTIP inzwischen mit allem Bösen dieser digital-globalisierten Welt: Mit Abhörskandalen, Datenklau, brutaler Konkurrenz, Verlust sozialer Besitzstände, kurz: mit größtem transatlantischem Misstrauen. Unter Trump wird es voraussichtlich kein Freihandelsabkommen geben.

Beispiel Brexit: Der wurde genährt durch die Hoffnung der Briten auf Abschottung, durch das Negieren gemeinsamer Verantwortung – etwa für die Flüchtlinge –, mit der Angst, den eigenen Wohlstandskuchen weiter teilen zu müssen. Polen und Ungarn sind andere Beispiele: Auch dort flüchten sich rechtskonservative Regierungen ins Nationale, weil sie glauben, sich so vor den vielen Herausforderungen des offenen, multikulturellen Europas in Sicherheit bringen zu müssen.

Es geht um Abschottung

All diesen Entwicklungen gemeinsam ist: Immer geht es um Abschottung, Rückzug, Isolation. Es geht um das Hochziehen von Mauern, das Schaffen von Eintrittsbarrieren, das Unterscheiden in „sie“ und „wir“. In den USA hat Donald Trump diese Politik zu seinem Mantra erklärt. So überzeugend, dass für ihn am Ende auch solche Amerikaner stimmten, die noch gar keine Globalisierungsverlierer sind – sich aber davor fürchten, es eines Tages zu sein. Trump gaukelte vor, er könne die Realität verändern, negieren.

Als ob die Globalisierung durch eine Regierung gestoppt werden oder gar zurückgedreht werden könnte. Als ob die weltweite Vernetzung und der dadurch entstehende Preisdruck einfach angehalten werden könnte. Die Wahrheit ist: Die Globalisierung geschieht. Und Regierungen können bestenfalls Leitplanken einziehen und darauf achten, dass diese halten. Viel mehr von ihnen zu erwarten ist naiv. Trump aber hat diese naive Vorstellung genährt. Er will den Kohlekumpeln in West-Virginia ihre Jobs zurückgeben. Chinesische Importe mit hohen Zöllen belegen. Amerikanische Firmen privilegiert behandeln. Er tut so, als sei dies alles per Dekret ins Werk zu setzen.

Clinton – das perfekte Feindbild

Wenn eine liberale, offene Gesellschaft zunehmend als fremd und kalt, ja als Bedrohung wahrgenommen wird, dann sind ihre Repräsentanten nicht wohl gelitten. Hillary Clinton, die Geld und Karriere im und mit eben dem System machte, wurde als eben diese Vertreterin gesehen – und von vielen dafür gehasst. Dass ausgerechnet sie dieses System bändigen, unter Kontrolle bringen wollte, hat man ihr nicht abgenommen. Sie hat gleich mehrfach verloren: Gegen Trump und seine Gefolgsleute, gegen die Sanders-Fraktion in den eigenen Reihen, vor allem aber gegen die Illusion, einer allein könne es nun richten. Die Illusion hat nun gewonnen. Das immerhin ist sehr amerikanisch.