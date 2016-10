Was sind schon ein paar Milliarden mehr, ist man geneigt zu sagen, wenn es um Afghanistan geht. Die USA haben seit 2001 mehr als 100 Milliarden US-Dollar in den zivilen Wiederaufbau des Landes gesteckt, aus der Bundesrepublik flossen allein immerhin mehr als 2 Milliarden Euro. Da fallen die 13,6 Milliarden Euro nicht aus dem Rahmen, mit denen die EU Afghanistan in den kommenden vier Jahren unterstützen will. Der große Aufschrei, der vor allem aus den Reihen der Politiker der Grünen und von Menschenrechts-Organisationen daraufhin zu hören war, bezog sich auch nicht auf die Summe. Es ging darum, dass die Hilfsmittel, ach du Schreck, an Bedingungen geknüpft wurden. Besonders erregte die Gemüter, dass Afghanistan Flüchtlinge, die in Europa keine Aussicht auf Asyl hätten, verstärkt zurücknehmen soll. Das sei „verantwortungslos“, sagte Barbara Lochbihler, Europaabgeordnete der Grünen. Damit nutze die Gemeinschaft die finanzielle Abhängigkeit des Staates am Hindukusch „eiskalt aus“.

Allein im Jahr 2015 sind, laut Daten der EU, 213.000 Afghanen nach Europa gekommen, 176.000 davon haben Asyl beantragt. 50 bis 60 Prozent der Anträge sind abgelehnt worden. Nach einem internen EU-Dokument aus dem Monat März hielten sich zuletzt rund 80.000 Afghanen in der EU auf, die in naher Zukunft in ihr Heimatland zurückgeschickt werden könnten.

Prekäre Sicherheitslage

Wäre das verantwortungslos und kalt? Die Sicherheitslage in Afghanistan ist unstreitig prekär. Nie zuvor seit 2001 stand ein so großer Teil des Landes unter Kontrolle der Taliban wie jetzt. Gerade in der vergangenen Woche griffen Taliban-Truppen erneut afghanische Sicherheitskräfte in der Provinzhauptstadt Kundus an. Im Süden, in der Provinz Helmand, haben Aufständische einen der wenigen verbliebenen staatlich kontrollierten Distrikte erobert.

Ist das das Resultat von 15 Jahren Entwicklungsarbeit, an der praktisch die ganze Welt beteiligt war? Vor Kurzem hat die norwegische Regierung einen von unabhängigen Experten erstellten Bericht veröffentlicht, den sogenannten Godal-Report. Er deckt schonungslos auf , dass ein Großteil der Ziele nicht erreicht wurde. Auch die Wirtschaftsdaten sehen schlecht aus. Im Human Development Index, einem Wohlstandsmesser aller Staaten der Welt, steht das Land auf Platz 171 von 187. Selbst in der Gruppe der am weitesten zurückgebliebenen Länder gehört Afghanistan zu den Ländern, wo am wenigsten Fortschritt zu erkennen ist. Nach Statistiken der Weltbank ist die wirtschaftliche Wachstumsrate in den vergangenen Jahren von ohnehin mageren 3,7 Prozent auf 2 Prozent gesunken. Der Anteil der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ist mit 35,8 Prozent praktisch gleich geblieben.

Gehen und zurückkehren

Man kann gut verstehen, dass man da das Land verlassen will. Das hat auch Abdul Waheed Ahmad getan. Der 26-Jährige ist aber nicht geflüchtet, er studiert mit einem Fulbright-Stipendium an der State University in New York. Und: Sobald er seinen Master in Staatenkunde abgeschlossen hat, will er unbedingt zurück. „Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte die Chance, das Land zu einem funktionierenden Staat zu machen“, sagt Ahmad. Damit er daran besser mitarbeiten könne, erwerbe er sich die Kenntnisse im Ausland, um sie später im eigenen Land einbringen zu können.

Dass viele seiner Landsleute Afghanistan lieber ganz den Rücken kehren, darüber ist er enttäuscht. Natürlich gebe es Einige, die verfolgt werden. Die müssten beschützt werden. Aber mittlerweile ließe es sich in den meisten Teilen des Landes ganz gut leben. Aus afghanischer Perspektive hätte sich in den vergangenen Jahren sehr viel verändert. Neun Millionen Kinder, darunter auch viele Mädchen, seien in den Schulen, sagt Ahmad, der für afghanische Parlamentsabgeordnete gearbeitet hat. Es gibt eine freie Presse, als einziges Land in Südostasien, außer Indien, Frauen nehmen Teil an Politik und Gesellschaft. Und die Armee kämpft unermüdlich und geschlossen gegen die Taliban.

Flucht oft nicht aus Furcht

Daher seien für viele weniger lebenswichtige Gründe ausschlaggebend für ihre Flucht. Sie erhofften sich einen wirtschaftlichen Aufstieg und nicht zuletzt die Teilhabe an der offeneren Lebensweise in Europa. „Ganz ehrlich, Dating ist für junge Männer kompliziert in Afghanistan und Alkohol schwer zu bekommen. Dagegen wirken Deutschland oder Frankreich wie das Paradies“, sagt Ahmad. Das alles sei so verlockend, dass gerade Jugendliche ihre Ausbildung, die zum ersten Mal möglich ist im Land, abbrächen, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Dort hätten sie aber ohne Ausbildung keine Chance. Zudem seien sie kaum vorbereitet auf die westliche Kultur. Dass einige Europäer wiederum Schwierigkeiten hätten mit der Kultur der Flüchtlinge, kann Ahmad nachvollziehen. Dass die EU Flüchtlinge zurückführen will, findet er nicht verantwortungslos, sondern „vernünftig“.

Verheerender Brain-Drain

Ähnlich sieht es Jan Köhler. Er ist an der Freien Universität Berlin für die empirische Afghanistanforschung zuständig. Die schlechten Entwicklungsstatistiken des Landes sollte man nicht überbewerten. Es lasse sich wegen der Sicherheitslage kaum mit anderen Entwicklungsländern vergleichen. Eine Periode von linearem Frieden, wie 2001 erhofft, habe es eben kaum gegeben. Man müsse aber auch sehen, wo sich Afghanistan Ende 2001 befand. Es war auf einer „extrem niedrigen Basis“, wie auch die Weltbank feststellte. Die Nation war am Boden, Analphabeten machten bis zu 90 Prozent der Bevölkerung aus. Inzwischen gehe es der Mehrheit der Bevölkerung deutlich besser, sagt Köhler, der das deutsche und internationale Engagement in Afghanistan immer wieder untersucht hat. Viel mehr Menschen als zuvor hätten heute Zugang zu Wasser und Strom, ärztlicher Versorgung und Bildung. Wenn nun aber viele, die davon profitiert haben, das Land verließen, sei das für die weitere Entwicklung ein Problem. „Das ist ein Brain-Drain, den auch die afghanischen Politik stoppen will“, sagt Köhler.

Bezeichnend ist, dass die Vereinbarung in Afghanistan selbst nahezu überall große Zustimmung gefunden hat. „Das ist ein wirklich bedeutender Tag“, sagte Präsident Ashraf Ghani und sicherte erneut den Reformwillen seines Landes zu. Nun sei es am afghanischen Volk, die Voraussetzungen für die Einlösung der Hilfsversprechen zu schaffen. Das geht wohl am besten im Land selbst.