Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für Die Zeit und andere Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „Trump Party – Der Weiße Wahn“.

Warum haben die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt? Das hat mehrere Gründe, die sich Linke wahrscheinlich nicht so gerne anhören, weder deutsche noch amerikanische. Einer davon war eine progressive Bewegung in den US-Großstädten, die – mit der Unterstützung der linksliberalen Medien – stets dafür gekämpft hat, Transvestiten den Besuch von Mädchentoiletten zu ermöglichen, Bäckereien zu verpflichten, Torten für schwule Hochzeiten zu backen und Studenten aus Unis zu werfen, die politisch unkorrekte Halloweenkostüme trugen. Gleichzeitig war es ihr egal, dass Fabriken im Mittleren Westen geschlossen wurden, Kleinstädte verfielen und der Reallohn sank.

Dann gab es eine demokratische Parteielite, die mit der gleichen Wall Street verbunden war, deren Raffgier dazu beitrug, dass Millionen von Amerikanern ihr Häuschen verloren. Die Demokraten aber waren sogar noch stolz darauf, im Establishment angekommen zu sein. Und da war Angela Merkel.

Grenzöffnung kam nicht überall gut an

Der Tag, an dem das Schicksal beschlossen hat, dass Trump Präsident wird, war vor gut einem Jahr. Es war der Tag im Herbst 2015, als Merkel mehr oder weniger eigenhändig die Grenzen für Flüchtlinge öffnete: Syrer, Iraker, Afghanen, Libyer, bald auch Marokkaner, Tunesier; so genau weiß das eigentlich keiner. Die Deutschen, geschockt von den Bildern ertrinkender Menschen, wollten der Welt zeigen, dass sie es schaffen, Hilfesuchende aufzunehmen, unbegrenzt, wenn es sein muss, und darauf waren alle stolz. Damals hatten viele glänzende Augen, weil sie glaubten, dass sie nun endlich im Ausland beliebt seien wegen ihrer grenzenlosen Gastfreundschaft.

Das hat vielleicht in Marokko und Tunesien funktioniert, aber nicht in England, Polen, und erst recht nicht in Amerika. Es gab am Anfang ein bisschen Schulterklopfen, in den gleichen linksliberalen Medien wie der New York Times, die Trumps Aufstieg verpennt haben. Aber nur von der Redaktion. Die Kommentarspalten waren damals schon gefüllt von Amerikanern, die über die naiven Deutschen entweder den Kopf schüttelten, oder aber sinistre Motive vermuteten, wie den Import von Arbeitssklaven oder eine gezielte Destabilisierung Europas mit dem Ziel der Machtübernahme. In den Kommentaren rechter Publikationen wurde noch ganz anders vom Leder gezogen.

Deutsche Nachrichten trafen einen Nerv

Dann fing es an, schiefzugehen. Merkels Flüchtlingspolitik produzierte in den USA nur noch unschöne Schlagzeilen. Der Todesschütze von München wurde stundenlang auf CNN mit den üblichen digitalen Mätzchen vorgeführt. Die Vorfälle von Köln erregten die Leser rechter Internetpostillen über Monate. Amerikaner interessieren sich eigentlich nicht für das Ausland. Die meisten könnten nicht sagen, wie der Bundespräsident heißt, aber das traf einen Dauernerv.

Niemanden in Amerika interessierte es, wie die deutschen Politiker, die Medien, die professionellen Stadtbilderklärer nun auseinanderfiletierten, welcher Täter ein Flüchtling war, und welcher ein legaler oder wenigstens geduldeter Migrant und wer vielleicht einen deutschen Pass hatte, und wie viele Täter es prozentmäßig im Verhältnis zu gleichaltrigen Deutschen gibt, oder ob das Oktoberfest nicht vielleicht doch ähnlich traumatisch sein könnte, so statistisch gesehen.

Stimmungsmache gegen Muslime

Dann kamen die Bilder von brennenden Flüchtlingsheimen und fahnenschwenkenden Skinheads hinzu. Die Linken in den USA riefen nun: „Hach, wir haben es gleich gewusst, die Flüchtlingsfreundlichkeit, alles Tünche, gleich geht's wieder los mit dem Dritten Reich.“ Die Rechten sahen das als Beweis, dass grenzenlose Einwanderung zu Bandenkriegen und Rassenkrawallen führt. Alles, was die Amerikaner noch wissen wollten, war: Wie halten wir diese Art von Ärger von uns fern?

Das war die Chance von Donald Trump. Er bestritt einen Gutteil des Wahlkampfs damit, Muslime draußen halten zu wollen. Seine Satrapen streuten Gerüchte, Hillary wolle 650 Millionen Flüchtlinge einlassen, und der IS baue eine Schleuse für Terroristen an der Grenze zu Mexico. Das war natürlich absurde Angstmache. Aber es wirkte.

Merkel wurde zur toxischen Unperson

Amerikaner können konsequent sein. Als Anfang der zwanziger Jahre, mit dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn, dem Ausrufen der Republik in Berlin und dem Umsturz in Russland eine Welle von Flüchtlingen kam – Russen, Polen, Juden – machten die Amerikaner ihre Grenzen dicht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in den fünfziger Jahren, wurden Europäer wieder eingelassen.

Und heute? Amerika nimmt selbst irakische Dolmetscher der US-Army nur nach einer Herz-und-Nieren-Prüfung auf. Wer glaubt, dass die Bilder der Flüchtlingstrecks hier etwas anderes als Panik auslösen, kennt Amerika nicht. Merkel war in Amerika einst beliebt, vor allem unter Republikanern. Nun wurde sie zur toxischen Unperson. Hillary Clinton tat im Wahlkampf so, als gebe es Merkel nicht. Donald Trump erklärte öffentlich, sie zerstöre Deutschland. In seinem letzten Werbefilmchen, wo es um die globale Eliten geht, die angeblich Amerika aussaugten, zeigt er nicht nur die Banker der Federal Reserve und von Goldmann-Sachs, sondern auch Merkel im Kreis europäischer Politiker.

Die Ironie ist, dass eine deutsche Geste der Großzügigkeit, dazu gedacht, das in der Nazizeit ramponierte Image aufzupolieren, dazu beitrug, dass in den USA ein Präsident gewählt wurde, der das Land aussehen lässt wie die Weimarer Republik im Endstadium. Merkel wurde von dieser Entwicklung kalt überrascht. Sie hat, heißt es, noch nicht einmal die Telefonnummer des Stabs des neuen amerikanischen Präsidenten.