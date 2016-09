Franz Beckenbauer hat sich also endgültig gewandelt. Bis nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 war er die Lichtgestalt, die uns mit tänzelnden Füßen in die Traumwelten des Fußballs führte, in denen auch wir so niederen Gestalten stolz daherstolzieren konnten, denn siehe, wir Deutschen können auch elegant und ausgelassen. Nun ist er zum Märchenonkel geworden, vom dem nur noch Schauergeschichten zu hören sind über Gier und Arroganz. Dabei waren wir doch auch im Sport angetreten, um es mal wieder der Welt zu zeigen. Doping? Gab’s früher in der DDR und jetzt noch bei den Russen. Aber bei uns doch nicht. Korruption? Ja, die hohen Herren von FIFA und IOC, Blatter, Havelange, Samaranch und wie sie alle heißen, die stecken da ganz tief drin. Aber wir Deutschen, nein wir machen das wie es sich gehört, anständig und sauber. Wenn wir eine Fußball-Weltmeisterschaft organisieren, dann funktioniert da alles, dann laufen keine krummen Dinger. Und wenn wir einen Mann an die Spitze des olympischen Sports schicken, ja, dann räumt da endlich mal jemand auf.

Doping und schmutzige Geschäfte können wir auch

Nun wissen wir schon lange, dass die Geschichte vom Ostblock, in dem die Athleten von Kindesbeinen an im Kollektiv zu Sportmaschinen herangezogen wurden, gegen den deutschen Westen mit seinen individuellen Leistungsträgern, deren Erfolge allein auf Talent, hartem Training und starkem Willen beruhten, reine Legende ist. Staatsdoping gab es auch in der BRD, nur ein bisschen vorsichtiger und anders verpackt. Und einen heftigen Korruptionsskandal musste die Bundesliga bereits in ihren vermeintlich unschuldigen Anfangsjahren verkraften. Trotzdem zeigt sich in diesem Spätsommer noch einmal besonders deutlich, dass die deutschen Spitzenfunktionäre ihren ausländischen Kollegen in Sachen schmutzige Geschäfte und moralisch fragwürdiges Agieren in nichts nachstehen.

IOC-Präsident Bach schwänzte Paralympics

Thomas Bach, der ehemalige Fechter aus Würzburg, ist seit 2013 IOC-Präsident, er trägt also das höchste Amt, das der internationale Sport zu vergeben hat. Seine Hauptaufgabe ist es, vier Sportfeste zu organisieren, die Olympischen Spiele und die Paralympics im Winter und im Sommer. Dass er da bisher alles andere als eine gute Figur gemacht hat, ist stark untertrieben. Die nachweislich von Korruption und von Putin-Propaganda durchzogenen Winterspiele im russischen Sotschi würdigte er im Nachhinein als „großen Erfolg“ und „Spiele der Athleten“. Von den Sommerspielen in Rio de Janeiro verbannte er nicht, wie von vielen gefordert, das komplette russische Team, sondern die mutige Whistleblowerin Julia Stepanowa. Die muss seit ihren Enthüllungen über das dopingverseuchte russische Sportsystem um ihr Leben fürchten. Stepanowa würde nicht „die ethischen Anforderungen“ erfüllen, „um an den Olympischen Spielen teilzunehmen“, sagte Bach.

Momentan finden in Rio die Paralympics statt. Denen blieb Bach ganz fern. Offiziell geschah das aus „Termingründen“. Wahrscheinlicher aber ist: aus Angst vor brasilianischen Ermittlern. Die hätten nämlich ein paar Fragen an den IOC-Präsidenten gehabt, weil sein Exekutivmitglied und Freund Patrick Hickey aus Irland Karten zu überteuerten Preisen weiterverkauft und sich so bereichert haben soll. Man muss sich das einmal vorstellen. Wenn Sportler Respekt verdienen, dann doch die Teilnehmer der Paralympics. Es ist ein bisschen so, als würde Bundespräsident Joachim Gauck das Bürgerfest für die ehrenamtlichen Helfer schwänzen.

Überidentifikation und viel Geld

Bach und Beckenbauer stehen oder standen jeweils an der Spitze eines Systems, das in Deutschland offenbar nicht weniger zersetzt ist als im Rest der Welt. Die Erklärung dafür ist einfach. Vertuschung und Korruption sind das perfekte Verbrechen. Kriminologen schätzen, dass höchstens fünf Prozent aller Korruptionsfälle bekannt werden. Es fehlt an Geschädigten und beide Seiten profitieren. Eine Seite bekommt den Auftrag oder die Stimme, die andere das Geld oder den Posten. Im Sport kommt noch etwas anderes dazu. Der gesellschaftliche Auftrag. Wer den Sport fördert, tut etwas Gutes, für die Menschen, für den Verein, für die Stadt, für das Land. Daraus entsteht eine Art Überidentifikation. Und es fließt eine Menge Geld. Von Sponsoren, von Medien, von den Fans und nicht zuletzt vom Bürger. Jedes Stadion der Bundesliga wird vom Staat in irgendeiner Form subventioniert, selbst wenn viele Vereine mittlerweile höchst profitable Unternehmen sind.

Kein Wunder also, dass den Bürgern der Appetit auf sportliche Großereignisse inzwischen zu vergehen scheint. Für Münchens zweite Bewerbung für die Winterspiele 2022 konnten sich nur wenige erwärmen. Und auch in Hamburg scheiterte die Bewerbung für das Sommerpendant zwei Jahre später an einem Referendum. In der Politik ist der Überdruss offenbar noch nicht angekommen. In Nordrhein-Westfalen gibt es Bewerbungspläne für 2028. „Ich würde mich über nichts mehr freuen als Olympische Spiele in NRW“, sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD. Sie wünsche sich „bescheidene“ und „bodenständige“ Spiele. Das passende Personal dafür dürfte in Deutschland schwer zu finden sein.