Die Rechtspopulisten rufen „Lügenpresse“, die FDP-Wähler lesen die FAZ und die Grünen das „Greenpeace-Magazin“. Ist es tatsächlich so einfach?

Der Zusammenhang zwischen Medienkonsum und politischer Prägung ist ein vielfach untersuchtes Phänomen. Theorien und Hypothesen über die Wirkungszusammenhänge in beide Richtungen wurden schon seit Beginn des massenmedialen Zeitalters aufgestellt und untersucht. Zudem wird (nicht nur) in Deutschland verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften inhaltliche Nähe zu spezifischen politischen Strömungen nachgesagt. Doch die Medienlandschaft hat sich im vergangenen Jahrzehnt aufgrund des Internets grundlegend verändert.

Besonders in Wahlkampfzeiten relevant

Mit dem Aufkommen populistischer Bewegungen in westlichen Demokratien und deren intensiver Nutzung sozialer Netzwerke als alternativen Meinungsraum hat das Thema grundlegend an Brisanz gewonnen. Denn um die anti-pluralistischen Elemente des Populismus zu nähren, bedarf es passender Informationsformate. Die dürfen das geschlossene Weltbild nicht bedrohen und müssen die Nutzer beständig mit den Inhalten füttern, die diese sehen möchten. Dafür bieten sich etablierte Zeitungen und Zeitschriften, TV-Programme und Radio-Formate kaum an. Eindeutiges Symptom für die ablehnende Haltung gegenüber den „Massenmedien“ sind die mittlerweile notorischen „Lügenpresse“-Vorwürfe der Anhänger populistischer Strömungen und Parteien.

Es stellt sich daher die Frage, woher eben jene Leute ihre Nachrichten beziehen, die dem Großteil der etablierten Medienlandschaft ablehnend gegenüber stehen. Ganz abgesehen davon, ist in weniger als einem Jahr Wahlkampfzeit: Die Planer der von den Parteien beauftragen Werbe- und Mediaagenturen stehen vor der Herausforderung, die potenzielle Wählerschaft medial zu erreichen – möglichst ohne Streuverluste. Doch in welchem Medium lohnen sich Anzeigen für die FDP? Wo für die SPD? Und wo könnte man AfD-Sympathisanten mit Gegenargumenten begegnen?

Fernsehen vor Radio und Zeitungen

In Deutschland dominiert aktuell noch das Fernsehen als meistgenutzte Nachrichtenquelle. 75 Prozent der Bevölkerung haben in den vergangenen 30 Tagen hierüber Informationen bezogen. Wähler der Großen Koalition haben eine überdurchschnittlich hohe Affinität zum Fernsehen. Der klassische SPD-Wähler liebt Nachrichtenformate wie ZDF heute und die Tagesschau. Bei Frank Plasberg und seiner wöchentlichen politischen Talkshow Hart aber fair schalten besonders viele SPD-Wähler ein. Bei den CDU-Wählern ist das ganz ähnlich, wobei das Polit-Magazin Berlin direkt in dieser Gruppe überdurchschnittlich viele Zuschauer findet. Am schlechtesten können über das Fernsehen die Nichtwähler erreicht werden.

Diese Zielgruppe ist am ehesten noch über soziale Medien wie Facebook, WhatsApp zu erreichen oder – und das gilt insbesondere für Erstwähler – über Instagram und Snapchat.

An zweiter Stelle der als Nachrichtenquellen genutzten Medien steht das Radio. Auch hier finden sich besonders viele CDU-Anhänger in der Zuhörerschaft, gefolgt von den Wählern der FDP.

Gedruckte Zeitungen haben viele CDU- und SPD-Wähler in der Leserschaft, aber nur wenige Wähler der AfD und der Linken. Wähler von FDP und den Grünen lesen dagegen lieber die Online-Ausgaben gedruckter Medien wie Spiegel oder Zeit.

Facebook als Nachrichtenquelle

AfD-Wähler stechen dadurch heraus, dass sie ihre Nachrichten besonders gerne über soziale Netzwerke beziehen. Sie suchen gezielt nach den angeblich politisch inkorrekten und damit für sie richtigen Informationen und nehmen durch die entsprechenden Algorithmen von Facebook und Co. allein diese auf. So neu ist dieser Effekt übrigens nicht, da man ja früher zumeist auch nur eine Zeitung abonniert hatte, die in der Regel eine mehr oder wenige einheitliche politische Sicht auf die Dinge hatte. Allerdings tritt der Effekte heutzutage durch die sozialen Netzwerke und Blogs deutlich verstärkt auf. Zumal sie, anders als die etablierten Medien, ein geschlossenes und oft ideologisch geprägtes Bild der Wirklichkeit präsentieren.

Problematisch daran ist vor allem der Prozess der selbstverstärkenden Meinungsbildung. Durch die anhaltende Bestätigung der eigenen Meinungen geht jede Reflektions- und Diskursfähigkeit verloren. Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf besteht deshalb für die Media- und Werbeagenturen der Parteien zunächst mal die Herkulesaufgabe, die Filterblase von AfD-Sympathisanten und Nichtwählern überhaupt zu durchdringen. Das heißt: Bevor eine inhaltliche Auseinandersetzung überhaupt beginnen kann, müssen die verlorenen Wählergruppen erst einmal erreicht werden. Dieses Problem dürfte sogar schwieriger zu lösen sein, als die Frage nach den richtigen Inhalten der Wahlprogramme zu beantworten.