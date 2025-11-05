Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva.

Diese Woche findet im Parc d’Exposition in Paris wie jedes Jahr die „World Nuclear Exposition“ (WNE) statt. Mehr als 1000 Aussteller aus 80 Ländern zogen bereits am ersten Tag über 30.000 Teilnehmer nach Paris, um sich dort über die neuesten Entwicklungen der Nukleartechnik zu informieren. Ein Schwerpunkt der diesjährigen WNE waren die Small Modular Reactors (SMR), kompakte, hocheffiziente und inhärent sichere Reaktoren, die als Baustein einer klimaneutralen Energieversorgung und als unabdingbare Voraussetzung für den Energiehunger der KI-Rechenzentren gelten. So war zum Beispiel unser Nachbar Polen, der bis zu 15 SMR bauen will, dort mit einem großen Pavillon vertreten.

Bemerkenswert ist das Engagement deutscher Unternehmen: Insgesamt 49 Unternehmen und Verbände sind dort vertreten. Auf dem Pavillon der KernD, einem industriellen Interessenverband der Kerntechischen Gesellschaft, präsentieren führende deutsche Unternehmen ihr Know-how für die weltweite Nuklearindustrie – von Rückbau und Abfallmanagement bis zu Präzisionsfertigung, Verkabelung und Steuerungssystemen. Mitglieder der KernD sind renommierte Unternehmen wie die deutsche Framatom, GNS, Nukem, Siempelkamp, Urenco, aber auch die Technische Universität München.