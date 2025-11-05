Deutscher Pavillon auf der „World Nuclear Exposition“
Der deutsche Pavillon auf der „World Nuclear Exposition“ / Foto: Ulrich Gräber

Zukunft der Kernenergie „Deutsche Unternehmen sind weiterhin führend“

Bei der „World Nuclear Exposition“ in Paris sind auch deutsche Firmen vertreten. Im Interview erklärt Frank Apel, Vorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft, dass unser kerntechnisches Know-how international weiterhin gefragt ist und warum Deutschland zur Kernenergie zurückkehren sollte.

INTERVIEW MIT FRANK APEL am 6. November 2025

Diese Woche findet im Parc d’Exposition in Paris wie jedes Jahr die „World Nuclear Exposition“ (WNE) statt. Mehr als 1000 Aussteller aus 80 Ländern zogen bereits am ersten Tag über 30.000 Teilnehmer nach Paris, um sich dort über die neuesten Entwicklungen der Nukleartechnik zu informieren. Ein Schwerpunkt der diesjährigen WNE waren die Small Modular Reactors (SMR), kompakte, hocheffiziente und inhärent sichere Reaktoren, die als Baustein einer klimaneutralen Energieversorgung und als unabdingbare Voraussetzung für den Energiehunger der KI-Rechenzentren gelten. So war zum Beispiel unser Nachbar Polen, der bis zu 15 SMR bauen will, dort mit einem großen Pavillon vertreten.

Bemerkenswert ist das Engagement deutscher Unternehmen: Insgesamt 49 Unternehmen und Verbände sind dort vertreten. Auf dem Pavillon der KernD, einem industriellen Interessenverband der Kerntechischen Gesellschaft, präsentieren führende deutsche Unternehmen ihr Know-how für die weltweite Nuklearindustrie – von Rückbau und Abfallmanagement bis zu Präzisionsfertigung, Verkabelung und Steuerungssystemen. Mitglieder der KernD sind renommierte Unternehmen wie die deutsche Framatom, GNS, Nukem, Siempelkamp, Urenco, aber auch die Technische Universität München.

Liebe Leserinnen und Leser,
Ernst-Günther Konrad | Do., 6. November 2025 - 11:37

*Die deutschen kerntechnischen Unternehmen sind in zahlreiche internationale Projekte eingebunden, sowohl bei der Modernisierung bestehender Anlagen als auch bei der Entwicklung neuer Reaktorkonzepte.* Es gibt keine Studiengänge mehr. Ehem. Bedienstete der AKWs sind entweder im vorläufigen Ruhestand oder anderswo untergekommen, ins Ausland abgewandert, aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation. Sie sind ein Blender Herr Apel. Hören Sie sich Manfred Haferburg an oder Fritz Vahrenholt. Wir haben faktische keine Fachleute mehr, die ein Kernkraftwerk bauen können und es anschließend betreiben könnten. Dieser Berufsbereich wurde eliminiert. Und jetzt höre ich gerade bei Tichy, Reiche habe beim G7 ihren Amtskollegen gesagt, man überlege wieder kleinere AKWs ins Leben zu rufen. Offiziell aber bestreitet das Ministerium solche Überlegungen. Die letzten AKWs sind gesprengt. Und Sie Herr Apel werfen Blendgranaten. Sie geben es ja indirekt zu. Ihr mischt im Ausland mit, aber nicht bei uns.

Walter Buehler | Do., 6. November 2025 - 11:41

Die kulturelle, mediale und politische Vorherrschaft der links-grünen Kindsköpfe in Deutschland hat die Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit bei uns in gefährlicher Weise hochgepeitscht.

Nur Scheinwissenschaften (wie die sinnleeren Gender-Lehrstühle und die vielen wirren Lehren der Sozial- und Politik-Wissenschaften) dominieren das Feld.

Diese links-grüne intellektuelle Faulheit und Technikfeindlichkeit werden unsere Kinder und Enkel teuer bezahlen müssen, und zwar zusätzlich belastet durch die horrende Schuldenlast, die ihnen die jetzt herrschende politische Klasse zusätzlich aufgebrummt hat.

Die Begabten wandern aus.

Dummheit schützt vor Strafe nicht, auch nicht die Unschuldigen.

Am schlimmsten sind aber diejenigen in unserer "Elite", die von einem Krieg als Befreiungsschlag träumen, und sich damit vor den realen Problemen der Gegenwart drücken wollen. Gerade sie sind auf einen Krieg gar nicht vorbereitet, und würden im Kampf nichts taugen.

IngoFrank | Do., 6. November 2025 - 12:50

Müllhaufen der deutschen Geschichte ……etwas anderes fällt mir zu diesem Artikel nicht mehr ein.
Ob es die Atomkraftwerke oder die Verbrennerautos sind …..in beiden Schlüsseltechnologien war Buntland führend und trug wesentlich zum Wohlstand dieses Landes bei.
Nur durch eine hysterische Klimapolitik wird Deutschland zugrunde gerichtet und die ganze Welt schaut mitleidig & erstaunt zu.
Ernst nimmt uns niemand mehr…… wahrscheinlich gibt es erst Ruhe vor diesen Links & grünen Aktivisten, wenn die letzte Firma in Deutschland geschlossen wird und die „Klimaneutralität“ ( schon diese Wortschöpfung steht für Irrsinn) hingerechnet werden kann.
Die Frage bleibt allerdings, wer kann denn da noch rechnen in diesem buntesten woken bildungsfernen Land, die die dageblieben sind, mehrheitlich wahrscheinlich nicht.
Man kann Sole Artikel nur noch mit Sarkasmus beantworten bzw. kommentieren…..
Deprimierend einfach nur noch deprimierend…….
MfG a d Erfurter Rep.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter

