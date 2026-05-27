- „Die Republik befindet sich am Beginn des Vergehens, des Abgleitens, des Abdriftens“
Reinhold Würth hat aus einem Zweimannbetrieb einen Weltkonzern gebaut. Zurzeit beschäftigt seine Würth-Gruppe über 86.000 Angestellte. Im Interview spricht die Unternehmerlegende über den Zustand der deutschen Wirtschaft, die AfD und die Arbeitsmoral der jungen Generation.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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