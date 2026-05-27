„Das Interview“ mit Reinhold Würth - „Die Republik befindet sich am Beginn des Vergehens, des Abgleitens, des Abdriftens“

Reinhold Würth hat aus einem Zweimannbetrieb einen Weltkonzern gebaut. Zurzeit beschäftigt seine Würth-Gruppe über 86.000 Angestellte. Im Interview spricht die Unternehmerlegende über den Zustand der deutschen Wirtschaft, die AfD und die Arbeitsmoral der jungen Generation.