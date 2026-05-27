Reinhold Würth gibt auch noch im stolzen Alter von 91 Jahren Interviews /
Reinhold Würth gibt auch noch im stolzen Alter von 91 Jahren Interviews / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

„Das Interview“ mit Reinhold Würth „Die Republik befindet sich am Beginn des Vergehens, des Abgleitens, des Abdriftens“

Reinhold Würth hat aus einem Zweimannbetrieb einen Weltkonzern gebaut. Zurzeit beschäftigt seine Würth-Gruppe über 86.000 Angestellte. Im Interview spricht die Unternehmerlegende über den Zustand der deutschen Wirtschaft, die AfD und die Arbeitsmoral der jungen Generation.

IM GESPRÄCH MIT REINHOLD WÜRTH am 4. Juni 2026

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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Klaus Funke | Do., 4. Juni 2026 - 11:50

Achtung für sein Lebenswerk. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Aber was er über Merz, die AfD und Trump sagt, ist natürlich verkürzt ausgedrückt, Unsinn. Wer Merz noch Irgendetwas zutraut, lebt nicht in unserer realen Welt. Ich weiß nicht, warum er das tut? Altersmilde? Oder einfach nur im alten Denken hockengeblieben. Und die AfD verteufeln - das ist undurchdachtes Gefälligkeitsgerede, extra für CICERO?! Vielleicht glaubt er tatsächlich an das, was er sagt. Zu Trump: Auch bei diesem Thema sollte man sich nicht von öffentlichen Stimmungen leiten lassen. Der US-Präsident weiß sehr wohl, was er tut. Dass uns da manches nicht gefällt, ist normal. Nein, verehrter Herr Würth, Sie sind ein alter und ein weiser, weißer Mann. Alles Gute und einen schönen Lebensabend. Aber von Wertungen zur Realpolitik sollten Sie sich fernhalten. Um es zusammenzufassen: Wer Merz gut findet und ihm auch noch etwas zutraut, wer die AfD verächtlich macht - der ist nicht mein Mann. Cetero censeo: Mmw

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