Zombies sind allgegenwärtig. Nein, nicht die Untoten aus Horrorfilmen sind gemeint, sondern die ganz realen Untoten in der Wirtschaft. Gemeint sind Unternehmen, die mit Mühe und Not in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, aber nicht genug verdienen, um in neue Produkte und Anlagen und die Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Immerhin jedes zehnte Unternehmen in Deutschland soll nach Berechnungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ein solcher Zombie sein.

Da tröstet es wenig, dass es in den anderen Teilen Europas noch schlechter aussieht: Gut 15 Prozent der französischen, spanischen und italienischen Unternehmen fielen bereits 2019 in diese Kategorie.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ