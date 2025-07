Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Eine Zuspitzung des Handelskrieges zwischen den USA und der Europäischen Union ist abgewendet. Das ist, aus europäischer Sicht, das einzig Positive, was über das Ergebnis der wochenlangen Konsultationen im amerikanisch-europäischen Zollstreit zu sagen ist. Der Preis für diese Einigung muss als bedingungslose Kapitulation Europas in den bilateralen Handelsbeziehungen gewertet werden. Hätten die verantwortlichen EU-Offiziellen dieselbe Kreativität in den Verhandlungen aufgewendet, mit der sie nun die europäische Unterwerfung schönreden, hätte das Ergebnis womöglich deutlich hoffnungsvoller gestimmt.

„Das ist ein großes Abkommen, ein riesiges Abkommen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch am Sonntag, als sie US-Präsident Donald Trump in dessen Golf-Resort im schottischen Turnberry traf – und imitierte damit nicht nur den Duktus Trumps, sondern auch dessen herausragende Fähigkeit, aus einem wahren Kern einen Obstbaum der Realitätsverzerrung zu ziehen, dessen Früchte den europäischen Staaten noch lange übel im Magen liegen dürften.