Die Geschichte des Industriekonzerns Krupp begann 1811 mit dem Aufbau einer Stahlfabrik in Essen; die von Thyssen 1891 mit einem Stahlwerk in Hamborn, das heute zu Duisburg gehört. 1999 schlossen sich die Erzrivalen zu Thyssenkrupp zusammen. Wohl kein deutscher Großkonzern wurde in den vergangenen Jahren so schlecht geführt wie Thyssenkrupp. Milliarden wurden beim Bau eines Stahlwerks in Brasilien versenkt, 2019 flog das Unternehmen aus dem deutschen Aktien-Leitindex DAX, die erfolgreiche Aufzugsparte TK wurde 2020 verkauft. Die Vorstandsvorsitzenden wechselten und legten ein Restrukturierungskonzept nach dem anderen auf. Alle scheiterten.