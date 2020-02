Kopf der Firma ist Renata DePauli. Die Chefin, ganz in Schwarz gekleidet und mit langen blonden Haaren, empfängt in einem Konferenzraum im zweiten Stock ihres Hauptquartiers. Von hier aus lenkt sie als Vorstandsvorsitzende mittlerweile vier Onlineshops sowie eine Technologiefirma, die Innovationen für diese Webseiten entwickelt. Eine Million Kunden bedienen die 200 Mitarbeiter inzwischen im Jahr. Die DePauli AG gibt keine Geschäftszahlen heraus, nach eigenen Angaben ist man aber seit Anfang an in den schwarzen Zahlen.