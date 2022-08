Die deutsche demokratische Kultur ist angekommen: in Europa – im Westen, wie Europas bedeutendster Geschichtsdenker Heinrich August Winkler in seinem Werk „Der lange Weg nach Westen“ erleichtert seufzend feststellt. Der Zusammenklang der radiophonen Mitternachtsmelodien symbolisiert mit verhaltener Feierlichkeit: Deutschland ist Europa – und umgekehrt.

Also „alles gut“ – um es mit einer gerade angesagten Konversationsfloskel auszudrücken?