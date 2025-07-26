- Zurück in die DDR
Die Berliner Grünen legen im vorigen Monat das „Bezahlbare-Mieten-Gesetz“ vor. Inhaltlich sollen Vermieter mal wieder reglementiert werden: Mietsenkung, bindende Investitionsrücklagen und eine Einschränkung der Mieterwahl. Ein weiterer Tiefpunkt in der wohnungspolitischen Debatte.
Im Jahr 2017 erschien in Berlin ein interessantes Dokument. Unter dem Titel „Das Rote Berlin – Strategien für eine sozialistische Stadt“ beschrieben die „Interventionistischen Linken“ detailliert, wie man privaten Vermietern systematisch das Leben so schwer macht, dass sie entnervt aufgeben und die Immobilien schließlich günstig – am besten noch umsonst – in die Hände der Stadt fallen. Die sozialistische Stadt wäre Realität. Der Gedanke an eine ähnliche Vorgehensweise in der DDR, die mit Mietendeckel und weiteren Belastungen den Verfall der Innenstädte beförderte, liegt nahe.
Nun könnte man meinen, es spielt keine Rolle, was linke Spinner in irgendwelchen Papieren schreiben. Doch weit gefehlt. Erst im vorigen Monat haben die Berliner Grünen ein „Bezahlbare-Mieten-Gesetz“ vorgelegt. Darin werden die Mieten noch stärker reguliert, zudem wird eine Mietsenkung um mindestens 20 Prozent für einen bestimmten Anteil der Wohnungen vorgeschrieben, verbunden mit der staatlichen Entscheidung, wer in welche Wohnung einziehen darf. Die gesetzliche Vertragsfreiheit gilt für Vermieter dann nicht mehr. Zugleich müssen die Vermieter 20 Prozent der Einnahmen für Investitionen zurücklegen. Bei Nichtbefolgung erfolgt die Enteignung. Wenig verwunderlich, dass die Umsetzung von einem neu geschaffenen „Landesamt für Wohnungswesen“ umgesetzt und überwacht werden soll.
