Wohin mit Ihrem Geld? - Zurück in die DDR

Die Berliner Grünen legen im vorigen Monat das „Bezahlbare-Mieten-Gesetz“ vor. Inhaltlich sollen Vermieter mal wieder reglementiert werden: Mietsenkung, bindende Investitionsrücklagen und eine Einschränkung der Mieterwahl. Ein weiterer Tiefpunkt in der wohnungspolitischen Debatte.