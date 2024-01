Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Staatsschulden sind nicht nur in Deutschland ein großes Thema. Weltweit sind in den vergangenen Jahren die Schulden der Staaten deutlich gewachsen. Was bis vor zwei Jahren zu keinen großen Diskussionen geführt hat, sorgt neuerdings für Nervosität an Märkten und bei Ökonomen. Die Ursache liegt auf der Hand: Mit der Inflation kehrte der Zins zurück und mit ihm die Sorge, dass die Verschuldung außer Kontrolle geraten könnte. Steigt die Zinsbelastung der Staaten – in Deutschland hat sie sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt –, wächst das Defizit, was wiederum dazu führen kann, dass die Zinsen weiter steigen. Eine Abwärtsspirale.

Ökonomen haben eine einfache Formel für die Nachhaltigkeit von Staatsfinanzen. Sie blicken auf das Wachstum der Wirtschaft und den Zins, den der Staat für seine Schulden bezahlen muss. Sind Zinssatz und Wachstum gleich hoch, kann sich der Staat jedes Jahr das Geld für die Zinsen leihen und dennoch bleibt die Verschuldung relativ zum Bruttoinlands­produkt (BIP) unverändert.