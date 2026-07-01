Wohin mit Ihrem Geld? - Wer kauft denn jetzt noch?

Bitcoin fällt, Insider steigen aus: SpaceX, Anthropic, OpenAI gehen an die Börse mit Bewertungen von über einer Billion Dollar. Doch während die Gründer ihre Anteile zu Toppreisen verkaufen, werden passive Indexfonds mechanisch hereingezogen – wie 1999, bevor es krachte.