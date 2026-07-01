Daniel Stelter
Daniel Stelter / Illustration: Sören Kunz

Wohin mit Ihrem Geld? Wer kauft denn jetzt noch?

Bitcoin fällt, Insider steigen aus: SpaceX, Anthropic, OpenAI gehen an die Börse mit Bewertungen von über einer Billion Dollar. Doch während die Gründer ihre Anteile zu Toppreisen verkaufen, werden passive Indexfonds mechanisch hereingezogen – wie 1999, bevor es krachte.

VON DANIEL STELTER am 26. Juli 2026 4 min

Daniel Stelter

Autoreninfo

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“.

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Braucht es noch mehr Signale für ein Top an den Börsen? SpaceX geht mit einem Emissionspreis von 135 Dollar je Aktie, einer Unternehmensbewertung von 1,77 Billionen Dollar und einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden Dollar an die Börse. Anthropic, der zweite große KI-Konzern hinter OpenAI, zielt auf einen Börsengang im Herbst, bei einer Bewertung um die eine Billion Dollar. Open AI steht in den Startlöchern.

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Heidemarie Heim | So., 26. Juli 2026 - 13:14

Mir geht es geehrter Herr Stelter wie Forrest Gump, was die Pralinenschachtel Börse,Fonds,Investments angeht;).Mir bleibt auch wahrscheinlich nicht mehr genügend Lebenszeit um Herr Kostolany zufolge, nun da ich im Gegensatz zu meinem früheren Leben herrschenden Ebbe in der Vermögenskasse über etwas mehr Spielgeld verfüge, Wertpapiere zu kaufen,um diese dann 20 o. 30 Jährchen zu vergessen und nicht anzurühren.Leider hatte ich wie Forrest auch keinen Kumpel, der aus dem Geschäft mit Shrimps eines irgendwas mit Äpfeln im Logo;) zu tun habendes investierte und dem ich voll und ganz vertraute. Deshalb besteht mein aktuelles Vermögen in einem einzigen Genossenschaftsanteil meiner Bank, welcher übrigens mickrig im Wert höher verzinst wird als mein etwas höher angesiedeltes Tagesgeld oder der monatliche Garantie-Gewinn von 4€ meiner 10 Gewinn-Spar-Lose;).Was je nach Inflation natürlich ein Nullsummenspiel ist was die Logik einer Vermögenssteigerung angeht. Besser der Spatz als die Taube;). FG

Beim kommenden KI-Crash, wenn er denn kommt (*), folgende Fonds kaufen:

1. Fidelity Funds - Global Technology Fund (ISIN: LU1213836080)
2. Uniglobal (ISIN: DE0008491051)
3. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80)

Die ersten beiden Fonds sind aktiv gemanaged, was heutzutage nicht empfohlen wird. Jedoch performt der Erste mega und der zweite sehr gut. Überdies ist der zweite Fonds älter als ich. Eine echtes Kriterium, wenn man über Generationen anlegen will. Der Dritte ist der heutzutage wohl meistgekaufte ETF für Kleinanleger.

Die kaufen sie einmal und sparen immer, wenn etwas übrig ist, da rein, vergessen das Ganze, sagen aber Kindern und Enkeln Bescheid, dass da etwas für ihre Rente liegt. Vergessen Sie aber nicht, Rücklagen zu haben, falls in Ihrem Leben noch was schiefgeht!!!

(*)Für einen Crash müssten viele Aktien gegen Geld eintauschen. Geld ist aber am Markt unglaubwürdig. Daher wird der Crash kurz sein, wenn er überhaupt nicht eher eine Korrektur ist.

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