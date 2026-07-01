- Wer kauft denn jetzt noch?
Bitcoin fällt, Insider steigen aus: SpaceX, Anthropic, OpenAI gehen an die Börse mit Bewertungen von über einer Billion Dollar. Doch während die Gründer ihre Anteile zu Toppreisen verkaufen, werden passive Indexfonds mechanisch hereingezogen – wie 1999, bevor es krachte.
Braucht es noch mehr Signale für ein Top an den Börsen? SpaceX geht mit einem Emissionspreis von 135 Dollar je Aktie, einer Unternehmensbewertung von 1,77 Billionen Dollar und einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden Dollar an die Börse. Anthropic, der zweite große KI-Konzern hinter OpenAI, zielt auf einen Börsengang im Herbst, bei einer Bewertung um die eine Billion Dollar. Open AI steht in den Startlöchern.
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