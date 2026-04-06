- Wenn die Welt brennt ...
Seit zehn Jahren begleite ich Anleger durch Krisen, Kriege und Crashs. Die Schlagzeilen klingen düster, doch die Börsengeschichte zeigt ein anderes Bild: Meist siegt der Optimismus. Wer in Panik verkauft, verpasst oft die Erholung und damit die eigentlichen Gewinne.
Seit zehn Jahren schreibe ich hier über die Frage „Wohin mit Ihrem Geld?“ In dieser Zeit gab es wenige Phasen, in denen nicht irgendwo auf der Welt eine Krise tobte: Finanzkrisen, Pandemie, Ukrainekrieg, nun der Krieg im Nahen Osten und die Eskalation mit Iran. Jedes Mal dominiert zunächst der Pessimismus. Nicht nur in den Schlagzeilen oder in den Talkshows wird die Zukunft der Welt in den düstersten Farben gemalt, auch in den Depots zeigt die Richtung anfänglich erst einmal nach unten.
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