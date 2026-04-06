Daniel Stelter
Daniel Stelter / Illustration: Sören Kunz

Wohin mit Ihrem Geld? Wenn die Welt brennt ...

Seit zehn Jahren begleite ich Anleger durch Krisen, Kriege und Crashs. Die Schlagzeilen klingen düster, doch die Börsengeschichte zeigt ein anderes Bild: Meist siegt der Optimismus. Wer in Panik verkauft, verpasst oft die Erholung und damit die eigentlichen Gewinne.

VON DANIEL STELTER am 27. April 2026 4 min

Daniel Stelter

Autoreninfo

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“.

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Seit zehn Jahren schreibe ich hier über die Frage „Wohin mit Ihrem Geld?“ In dieser Zeit gab es wenige Phasen, in denen nicht irgendwo auf der Welt eine Krise tobte: Finanzkrisen, Pandemie, Ukrainekrieg, nun der Krieg im Nahen Osten und die Eskalation mit Iran. Jedes Mal dominiert zunächst der Pessimismus. Nicht nur in den Schlagzeilen oder in den Talkshows wird die Zukunft der Welt in den düstersten Farben gemalt, auch in den Depots zeigt die Richtung anfänglich erst einmal nach unten.

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