Wohin mit Ihrem Geld? - Wenn die Welt brennt ...

Seit zehn Jahren begleite ich Anleger durch Krisen, Kriege und Crashs. Die Schlagzeilen klingen düster, doch die Börsengeschichte zeigt ein anderes Bild: Meist siegt der Optimismus. Wer in Panik verkauft, verpasst oft die Erholung und damit die eigentlichen Gewinne.