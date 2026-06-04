- Lasst uns tanzen!
Die Welt brennt – Krieg, Zollchaos, Stagnation, explodierende Schulden –, doch die Börsen feiern Rekorde. Wie passt das zusammen? Und was bedeutet diese Konstellation für den Anleger, der nicht bis zum Schluss auf der Party bleiben will?
Im Nahen Osten eskaliert der Krieg, in der Ukraine läuft der vierte Frühling der Gewalt, die amerikanische Zollpolitik zerschneidet Lieferketten, die deutsche Industrie hat ihren dritten Stagnationsjahrgang in Folge, die Staatsschulden der Welt explodieren. Und was machen die Börsen? Sie erreichen immer neue Höchststände. Wie passt das zusammen? Und welche Handlungsaufforderung ergibt sich aus dieser Konstellation für den Anleger?
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