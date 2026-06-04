Wohin mit Ihrem Geld? - Lasst uns tanzen!

Die Welt brennt – Krieg, Zollchaos, Stagnation, explodierende Schulden –, doch die Börsen feiern Rekorde. Wie passt das zusammen? Und was bedeutet diese Konstellation für den Anleger, der nicht bis zum Schluss auf der Party bleiben will?