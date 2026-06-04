Daniel Stelter
Daniel Stelter / Illustration: Sören Kunz/WILDFOXRUNNING

Wohin mit Ihrem Geld? Lasst uns tanzen!

Die Welt brennt – Krieg, Zollchaos, Stagnation, explodierende Schulden –, doch die Börsen feiern Rekorde. Wie passt das zusammen? Und was bedeutet diese Konstellation für den Anleger, der nicht bis zum Schluss auf der Party bleiben will?

VON DANIEL STELTER am 9. Juni 2026 4 min

Daniel Stelter

Autoreninfo

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“.

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Im Nahen Osten eskaliert der Krieg, in der Ukraine läuft der vierte Frühling der Gewalt, die amerikanische Zollpolitik zerschneidet Lieferketten, die deutsche Industrie hat ihren dritten Stagnationsjahrgang in Folge, die Staatsschulden der Welt explodieren. Und was machen die Börsen? Sie erreichen immer neue Höchststände. Wie passt das zusammen? Und welche Handlungsaufforderung ergibt sich aus dieser Konstellation für den Anleger?

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Karl-Heinz Weiß | Di., 9. Juni 2026 - 18:43

Für Vergleiche mit den Situationen 1973 und 2000 spricht einiges. Mit KI Geld verdienen werden längst nicht alle Investoren, und der immer lauter werdende und trotzdem illusionäre Ruf nach einem "Moratorium" zeugt von grassierender Hilflosigkeit. Nicht jeder ist in der komfortablen Investorenposition der Trump-Familie.

Konstantin Richter | Di., 9. Juni 2026 - 19:47

Wenn die finanzielle Repression einem etwas wegnehmen will, dann setzt sie das durch. Egal ob Geld, Gold, Immobilien...

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