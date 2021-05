Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“ . Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Sein neues Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“ erscheint am 10. Februar 2021.

Im vergangenen Jahr sind in den USA so viele Unternehmen neu an die Börse gegangen, wie seit 2000 nicht mehr. Der Anteil der Börsenneulinge, die noch nie einen Gewinn erzielt haben, liegt auf Rekordniveau. Ebenfalls boomt der Markt für sogenannte SPACs (Special Purpose Acquisition Company): Blankoscheck-Unternehmen, die von Anlegern Geld einsammeln, um damit Unternehmen zu übernehmen. Man investiert also, ohne zu wissen, was man am Ende wirklich gekauft hat.

In einer Nullzinswelt scheint es den Anlegern zunehmend egal zu sein. Nur noch die Aussicht auf eine Wert­steigerung – basierend auf der Annahme, einen noch größeren Dummen zu finden, der einem die überteuert gekauften Assets zu einem höheren Preis abkauft – hält das Spiel am Laufen.