- Fiskalische Dominanz
Donald Trump attackiert Fed-Chef Powell, doch seine Forderungen weisen über den Einzelfall hinaus: Weltweit droht der Verlust der Notenbank-Unabhängigkeit – getrieben von explodierenden Staatsschulden und wachsendem Zinsdruck.
Folgenden Post setzte US-Präsident Donald Trump jüngst auf einem seiner Social-Media-Kanäle ab: „Jerome ‚Too Late‘ Powell und der gesamte Fed-Vorstand sollten sich schämen, dass sie dies den Vereinigten Staaten angetan haben. Sie haben einen der einfachsten und zugleich prestigeträchtigsten Jobs in Amerika, und sie haben versagt – und tun es weiterhin. Würden sie ihre Arbeit richtig machen, könnte unser Land Billionen von Dollar an Zinskosten sparen. Wir sollten ein Prozent Zinsen zahlen, oder weniger!“
Seit Monaten wird Jerome Powell, der Chef der eigentlich unabhängigen Notenbank, unter Druck gesetzt. Zeitweise wurde sogar seine vorzeitige Ablösung offen im Weißen Haus diskutiert – obwohl ein solcher Rauswurf unter normalen Bedingungen rechtlich unmöglich ist. Jetzt könnte man die Schultern zucken und sagen: Das ist halt typisch Donald Trump. Doch das wäre zu kurz gesprungen. Der US-Präsident ist in Vorgehensweise und Ton zweifellos ein Extremfall, inhaltlich dürften wir jedoch in den kommenden Jahren genau das erleben, was Donald Trump öffentlich anstrebt. Nämlich den Verlust der Unabhängigkeit der Notenbanken, und die zunehmende Einflussnahme der Finanzministerien. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.