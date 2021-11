Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“ . Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Sein neues Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“ erscheint am 10. Februar 2021.

Die wirtschaftliche Entwicklung seit Beginn der industriellen Revolution wäre ohne den Einsatz von immer mehr Energie unmöglich gewesen. Der deutliche Zuwachs an Lebenserwartung und Wohlstand weltweit basiert darauf. 40 Prozent der Primärenergie wird in Strom verwandelt, jeweils 20 Prozent treiben Industrie und Verkehr an und wärmen oder kühlen Gebäude. Öl, Kohle und Gas stehen für 80 Prozent der globalen Energieerzeugung und halten diesen Anteil in einem wachsenden Markt.

Trotz der erheblichen Anstrengungen, die erneuerbaren Energien auszubauen, stehen Wind- und Solarenergie für nur rund 3 Prozent der globalen Energieerzeugung. Kein Wunder, dass die Politik weltweit alles daransetzt, den Ausbau der Erneuerbaren zu fördern. Zeitgleich wächst der Druck auf die Anbieter fossiler Energieträger. Über Steuern, Gerichtsurteile sowie erschwerten und verteuerten Zugang zu Finanzmitteln wird es immer unattraktiver, in die Erschließung neuer Quellen zu investieren. Das Problem dabei: Die erneuerbaren Energien sind weit davon entfernt, die entstehende Lücke schließen zu können, vor allem fehlt die Technologie, um die aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie zu speichern. Die Folge: Stabiles oder gar sinkendes Angebot bei weiter steigender Nachfrage muss zu Knappheit führen.