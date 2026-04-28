- Der Staat als Risiko
Im März 2026 geschah etwas Entscheidendes: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen überschritt 3 Prozent – trotz Krise. Statt sicherer Hafen zu sein, geraten Staatsanleihen unter Druck. Warum das Ihr Vermögen stärker betrifft als Schlagzeilen.
Im März 2026 ist etwas passiert, das in keiner Talkshow besprochen wurde, aber für Ihr Vermögen relevanter sein dürfte als die meisten Schlagzeilen: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hat erstmals seit 2011 die Drei-Prozent-Marke überschritten. Das allein wäre eine Fußnote. Bemerkenswert ist der Kontext: Es geschah mitten im Irankrieg. In früheren Krisen, vom 11. September bis zum Ukrainekrieg, floss Kapital in deutsche Staatsanleihen. Die Renditen fielen, weil Anleger Sicherheit suchten. Diesmal ist es umgekehrt.
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