Wohin mit Ihrem Geld? - Der Staat als Risiko

Im März 2026 geschah etwas Entscheidendes: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen überschritt 3 Prozent – trotz Krise. Statt sicherer Hafen zu sein, geraten Staatsanleihen unter Druck. Warum das Ihr Vermögen stärker betrifft als Schlagzeilen.