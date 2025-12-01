- Das bessere Deutschland
Deutschland rutscht laut Analyse in eine historische Strukturkrise: Schlüsselindustrien verlieren rasant an Wettbewerbsfähigkeit, während China aufholt. Ohne mutige Reformen droht ein beschleunigter wirtschaftlicher Abstieg.
Deutschland ist auf dem besten Wege, das dritte Jahr in Folge in einer Rezession abzuschließen. Selbst wenn dieses Jahr noch ein Miniwachstum gelingen sollte, ändert das nichts an der Tatsache, dass Deutschland in der längsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik steckt, die Industrieproduktion auf das Niveau von 2015 zurückgefallen ist und sogar Krisenländer wie Frankreich und Italien höhere Wachstumsraten aufweisen als wir.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.