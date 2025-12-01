Daniel Stelter
Daniel Stelter / Illustration: Sören Kunz

Wohin mit Ihrem Geld? Das bessere Deutschland

Deutschland rutscht laut Analyse in eine historische Strukturkrise: Schlüsselindustrien verlieren rasant an Wettbewerbsfähigkeit, während China aufholt. Ohne mutige Reformen droht ein beschleunigter wirtschaftlicher Abstieg.

VON DANIEL STELTER am 16. Dezember 2025 4 min

Daniel Stelter

Autoreninfo

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“.

So erreichen Sie Daniel Stelter:

Deutschland ist auf dem besten Wege, das dritte Jahr in Folge in einer Rezession abzuschließen. Selbst wenn dieses Jahr noch ein Miniwachstum gelingen sollte, ändert das nichts an der Tatsache, dass Deutschland in der längsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik steckt, die Industrieproduktion auf das Niveau von 2015 zurückgefallen ist und sogar Krisenländer wie Frankreich und Italien höhere Wachstumsraten aufweisen als wir.

