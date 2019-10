„Grün“ sind dabei Investments in Unternehmen, die von der Umstellung auf die neue CO 2 -neutrale Welt profitieren oder dabei sind, sich selbst möglichst CO 2 -neutral aufzustellen. Dabei kann man gezielt Anleihen von Unternehmen kaufen, die solche „grünen“ Projekte umsetzen, oder direkt Aktien von Unternehmen beispielsweise in den Bereichen Umwelttechnologie, Wasseraufbereitung und Reduktion von Treibhausgasen.