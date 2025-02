Wenn man die Aussagen von Merz und Scholz zu Wirtschaftsfragen im ARD-Fernsehduell von Sonntagabend und in der letzten Genrealdebatte dieser Legislatur am Dienstag Revue passieren lässt, drängt sich der Eindruck auf, dass beide ohnehin nicht wirklich fundamental umwerfend Neues zum Thema Wirtschaft beizutragen haben. Das eröffnet keine guten Aussichten für die nächste Legislatur und für den politischen Diskurs in Deutschland generell.