Sie war ein Shootingstar der Christdemokraten: jung, ostdeutsch, zielstrebig. Mit 25 Jahren, kurz nach Abschluss ihres Chemiestudiums in Potsdam, wurde Katherina Reiche 1998 in den Bundestag gewählt. Als die CDU nach Grün-Rot an die Macht kam, machte Angela Merkel sie zur Parlamentarischen Staatssekretärin, erst im Umwelt-, dann im Verkehrsministerium. 2015 folgte ein Karriereknick, dessen Hintergründe bislang kaum bekannt sind. Nun kehrt sie als Wirtschaftsministerin unter Friedrich Merz in die Politik zurück und soll die Folgen jener verhängnisvollen Fehlentscheidung in den Griff bekommen, die ab 2011 zu einer Entfremdung zwischen ihr und der damaligen Kanzlerin geführt hat: des Atomausstiegs.

Katherina Reiches Karriereknick war, im Rückblick betrachtet, eigentlich keiner. Unter Merkel, das muss ihr damals klar geworden sein, würde sie in der CDU nichts mehr werden. Also verließ sie den Bundestag, wurde Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen und wechselte fünf Jahre später ins Topmanagement des Energiekonzerns Eon. Sie führte die aus Teilen der übernommenen RWE-Tochter Innogy hervorgegangene Westenergie und integrierte sie erfolgreich in die Eon-Welt. Der regionale Netzbetreiber, Strom- und Gasversorger ist mit sieben Milliarden Jahresumsatz und rund 11 000 Mitarbeitern die größte Tochtergesellschaft des Essener Unternehmens.