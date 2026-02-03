Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Demnächst erscheint sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft. Der lange Schatten des Atomausstiegs“.

Zum im großen Maßstab gefeierten Nordsee-Gipfel am 26. Januar in Hamburg fallen einem unwillkürlich die Titel zweier Buch-Bestseller ein: „Vom Winde verweht“ und „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Da treffen sich also fünf Nordsee-Anrainerstaaten sowie Luxemburg und die Nato mit dem Ziel, ihre Offshore-Windparks zu vernetzen, um damit den Strom bezahlbarer und Europa unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu machen. Das sind wahrlich große Ankündigungen, bedenkt man, dass die Stromproduktion der Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee weitgehend von den gleichen klimatischen Verhältnissen abhängig ist, womit zumindest die gegenseitige Unterstützung bei Windflaute weitgehend ausfällt.

Am Montag, den 26. Januar, hat die Bundesregierung in Hamburg den dritten internationalen Nordsee-Gipfel ausgerichtet. Im Fokus: der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Energieversorgung in Europa.

Bundeskanzler Merz betonte nach Ende des Gipfels, die Beschlüsse würden die Offshore-Energie für Verbraucher bezahlbar halten und neue Investitionen für die Wirtschaft ermöglichen. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche unterstrich, dass der Gipfel die wirtschaftlichen, sicherheits- und energiepolitischen Interessen stärke. Mit dem konsequenten Ausbau und der intelligenten Vernetzung von Offshore-Energie schaffe man bezahlbare, saubere und sichere Energie, reduziere strategische Abhängigkeiten und erhöhe die Resilienz Europas insgesamt.

In ihrer gemeinsamen Erklärung kamen die Energieminister überein, bis zu 100 GW Erzeugungsleistung grenzüberschreitend zu vernetzen.

Die Offshore-Windbranche fordert weitere Subventionen

Bereits einen Tag später warnte die deutsche Offshore-Windbranche, dass der Windenenergie-Ausbau auf See dem Plan hinterherhinkt und das Ausbauziel von 30 Gigawatt Leistung bis 2030 klar verfehlt wird. Die Branche macht das an zwei Punkten fest: Erstens bremsen Verzögerungen beim Netzanschluss das zügige Vorankommen. Zweitens sieht die Branche in einer gescheiterten Ausschreibung im August 2025, bei der es keine Gebote gab, einen Warnschuss. Ohne eine grundlegende Reform der Vergabe könnte es auch künftig nur wenige oder gar keine Interessenten geben. Die Verbände plädieren unter anderem dafür, Windpark-Flächen künftig nicht mehr an den Meistbietenden zu vergeben, und streben damit indirekt weitere Subventionen an. Denn würden die öffentlichen Flächen unterhalb eines fairen Marktpreises vergeben werden, würden dem Staat dadurch Milliardeneinnahmen entgehen, die zum Beispiel für die Finanzierung des Netzausbaus verwendet werden können.

Eine weitere Forderung der Offshore-Industrie ist dagegen noch dreister. Nach dem britischen Beispiel verlangt sie Einnahmen durch feste Strompreise. Ist der Marktpreis niedriger, zahlt der Staat die Differenz, damit die Windparks rentabel bleiben. Ist der Marktpreis höher, bekommt der Staat die Extra-Gewinne zurückgezahlt. Damit würde der Staat das volle Investitionsrisiko tragen.

Allein diese Stellungnahme der Offshore-Windbranche zeigt, dass das Ziel des Nordsee-Gipfels, die Kosten für Offshore-Energie für die Verbraucher bezahlbar und wettbewerbsfähig zu halten, äußerst fraglich erscheint. Denn die Branche fordert eher mehr als weniger Subventionen.

Zusätzliche Offshore-Windparks könnten die Kosten sogar deutlich in die Höhe treiben

Am Mittwoch, den 28. Januar, legte der VKU (Verband kommunaler Unternehmen) mit einer heftigen Warnung nach: Beim Ausbau der Offshore-Windenergie droht Deutschland, sich zu verrennen. Nicht die Energiewende an sich steht infrage, sondern ein Denkfehler in der politischen Planung, dass mehr installierte Gigawatt auf dem Papier automatisch mehr bezahlbaren Strom für die Verbraucher im System bedeuten. Im Gegenteil könnten unter den aktuellen Rahmenbedingungen zusätzliche Offshore-Windparks die Kosten sogar deutlich in die Höhe treiben. Statt sich auf die installierte Leistung zu fokussieren, komme es alleine darauf an, wie viel Strom tatsächlich, verlässlich und zu vertretbaren Kosten bei den Verbrauchern ankommt.

Ein zentraler Punkt der VKU-Kritik ist die zunehmende Verdichtung von Offshore-Windparks. Je enger Windparks aneinandergrenzen, desto stärker wirken sogenannte Wake- oder Verschattungseffekte: Turbinen entziehen dem Wind Energie, sodass nachgelagerte Anlagen in langsameren und turbulenteren Strömungen arbeiten. Dass dies kein theoretisches Randproblem ist, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel der Technischen Universität Dresden. Demnach können große Offshore-Windparks die Windgeschwindigkeit in nachgelagerten Bereichen so stark reduzieren, dass die Jahresstromerträge in ungünstigen Szenarien um bis zu rund 30 Prozent sinken. Für die Wirtschaftlichkeit ist das entscheidend: Offshore-Wind rechnet sich nur, wenn die Anlagen deutlich mehr Volllaststunden erreichen als moderne Anlagen an Land. Bleiben die Erträge hinter den Erwartungen zurück, steigen die Kosten pro Megawattstunde – selbst wenn die installierte Leistung weiter wächst.

Weiterhin weist der VKU auf den veränderten Markt hin. Offshore-Wind galt lange als Technologie mit stark fallenden Kosten. Diese Annahme stimmt derzeit nur noch eingeschränkt. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) zeigt in ihrem Kostenreport von 2024, dass die Stromgestehungskosten von Offshore-Wind zuletzt wieder leicht gestiegen sind. Als Gründe nennt die Organisation unter anderem höhere Finanzierungskosten, teurere Lieferketten und steigende Anforderungen an Netzanschlüsse.

Ein weiterer Denkfehler liegt laut VKU in der Unterschätzung der Netzinfrastruktur an Land. Offshore-Strom ist erst dann nutzbar, wenn er über das Übertragungsnetz und die Verteilnetze bis zu den Verbrauchern gelangt. Der erforderliche Netzausbau hinkt aber seit Jahren dem Ausbauplan der Bundesnetzagentur um 6000 Kilometer hinterher.

Der Gipfel hat in erschreckender Weise gezeigt, wie weit die Bundesregierung von der Wirtschaft entfernt ist

Zusammengefasst fordert der VKU zwar keinen Ausbaustopp, wohl aber einen Strategiewechsel. Entzerren statt verdichten und Netze effizient auslasten, statt immer weiter zu überbauen. Das Ziel sei nicht weniger Klimaschutz, sondern eine Energiewende, die wirtschaftlich bleibt. Ob die Bundesregierung ihren Kurs anpasst, wird sich daran entscheiden, ob sie bereit ist, Offshore-Windparks nicht nur als Ausbauziel, sondern als Teil eines komplexen Gesamtsystems zu begreifen. Denn am Ende zählt nicht, wie viele Gigawatt auf See stehen – sondern zu welchem Preis der Strom tatsächlich bei den Verbrauchern ankommt.

Diese Feststellung des VKU kann man zu 100 Prozent mittragen und noch ergänzen: Müssten die Erzeuger regenerativer Energie die vollen Systemkosten tragen, damit ihr Strom beim Verbraucher ankommt, würde keine einzige regenerative Erzeugungsanlage mehr gebaut werden.

Aber zurück zum Nordsee-Gipfel und den zitierten Buch-Bestsellern. Sprichwörtlich „vom Winde verweht“ wurden innerhalb von nur drei Tagen die vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung, und zwar sowohl von den Herstellern, der Offshore Windkraftbranche, als auch von den Verbrauchern, vertreten durch den Verband kommunaler Unternehmen.

Womit sich gleich der nächste Buchtitel aufdrängt: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Dass sich die Bundesregierungen seit Jahren immer weiter von der Lebensrealität der Bürger entfernen, ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Der Nordsee-Gipfel hat aber in erschreckender Weise gezeigt, wie weit die Bundesregierung von der Wirtschaft entfernt ist, denn offensichtlich gab es vor dem Nordsee-Gipfel keine Abstimmungen mit der Branche oder, noch schlimmer, die Argumente der Branche wurden ignoriert. Das bleibt sicher auch nicht den Teilnehmern aus den anderen Nordsee-Anrainerstaaten verborgen, sollten sie die deutsche Presse verfolgen.