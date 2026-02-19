- „Europa ist im Weltraum-Rennen abgeschlagen“
Während wir uns auf der Erde mit geopolitischen Konflikten, Staatsschulden und alternden Gesellschaften herumplagen, blicken private Unternehmen wie SpaceX längst in die Sterne. Die große Frage ist: Wem gehört der Weltraum?
Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe. Er hat 30 Bücher geschrieben, die in 35 Sprachen erschienen sind. In seinem Buch „Weltraumkapitalismus“ vertritt er die These, dass die staatliche Erschließung des Weltraums gescheitert ist und nun die Phase der privatwirtschaftlichen Eroberung des Alls beginnt.
