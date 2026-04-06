Weiying Zhang
Weiying Zhang / Foto: Shi Tou

Weiying Zhang im Porträt Der Kapitalist

Weiying Zhang ist der einflussreichste Ökonom Chinas. Zugleich bekommt er die harte Hand des Regimes zu spüren – ein Vordenker der Marktreformen, gefangen zwischen Zensur und unerschütterlicher Liebe zur Freiheit.

VON CARSTEN KORFMACHER am 21. April 2026 5 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Manchmal, wenn sich vermeintliche Widersprüche gedanklich auflösen, kommt die innere Logik einer Sache zum Vorschein. Ein Beispiel dafür ist die Beziehung zwischen Angebot, Nachfrage und Preis. Viele Menschen glauben, dass die Mieten sinken, wenn der Staat die Mietpreise deckelt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Mieten steigen. Wer verstanden hat, warum das so ist, hat die Logik des Marktes verstanden, in der steigende Preise die Folge von Knappheit sind – und, umgekehrt, künstlich niedrig gehaltene Preise zu Knappheit führen.

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