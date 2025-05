Seit zwei Wochen ist es offiziell – Klaus Schwab tritt als Vorsitzender des Stiftungsrates des World Economic Forum (WEF) zurück. Der Ökonom, der Globalisierungskritikern seit jeher Steilvorlagen für Verschwörungstheorien lieferte, steht bereits seit vergangenem Sommer im medialen Kreuzfeuer. Nun gibt es neue Anschuldigungen, die das gesamte Vermächtnis der WEF-Gründerfamilie infrage stellen.

Schon länger stehen die jährlichen Treffen in Davos in der Kritik, ein Machtzentrum für globale Eliten zu sein, die undurchsichtige Interessen verfolgen. Statt echte Lösungen für internationale Krisenherde zu suchen, diene das WEF laut Kritikern viel mehr der Imagepflege mächtiger Akteure aus Politik und Wirtschaft.

Der 1938 in Ravensburg geborene Schwab hatte das Forum 1971 gegründet und machte es über die Jahre zu einem zentralen Austauschort von Politikern und Wirtschaftsführern. Mit kontroversen Ideen wie dem „Stakeholder-Kapitalismus“ und dem „Great Reset“ prägte der Gastgeber darüber hinaus in den späteren Jahren Debatten um Wirtschaft und Gesellschaft und wurde somit zum Objekt heißer Spekulationen.

Neue Vorwürfe gegen WEF-Gründer Schwab

Die jüngsten Vorwürfe gegen Schwab, die zunächst das Wall Street Journal in Berufung auf einen anonymen Whistleblower publik gemacht hatte und denen mittlerweile auch ein interner Untersuchungsausschuss des WEF-Stiftungsrates nachgeht, lauten: Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch, Veruntreuung und Korruption.

So sollen Schwab und dessen Frau Hilde, die unter anderem WEF-Angestellte für persönliche Botengänge und Chauffeurdienste eingesetzt haben soll, in erheblichem Maße Ressourcen des Weltwirtschaftsforums für private Zwecke missbraucht haben. Das Ehepaar Schwab soll zudem exklusiven Zugang zu WEF-eigenen Immobilien beansprucht haben, während andere Führungskräfte ausgeschlossen wurden. In einem an diverse Medienhäuser verschickten Statement wehren sich die Schwabs vehement gegen derlei Vorwürfe.

Auch Anschuldigungen gegen den Sohn des Paares, Oliver Schwab, stehen im Raum und haben laut NZZ zu dessen Entlassung beigetragen. Klaus Schwab äußerte sich nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Sohn, berichtet die NZZ weiter. Der Ruf der Familie ist vorerst ramponiert. Jüngst stellte daher Schwab Senior eine Strafanzeige gegen unbekannt, gerichtet an den Verfasser des anonymen Schreibens, wegen Rufschädigung.

Stiftungsrat leitete Untersuchungsausschuss gegen Schwab ein

Bereits Anfang April hatte das anonyme Schreiben mit Vorwürfen gegen dessen Vorsitzenden den Stiftungsrat des WEF erreicht. Am Karfreitag kam es schließlich zum internen Eklat. Schwab soll eine E-Mail an den einberufenen Untersuchungsausschuss des Stiftungsrats geschrieben haben, in der er mit rechtlichen Schritten drohte, sollte die geplante Untersuchung nicht unverzüglich eingestellt werden. Folglich löste diese Drohung erheblichen Unmut bei den Mitgliedern des WEF-Stiftungsrates aus, was schließlich in einer einheitlichen Ablehnung des Vorsitzenden mündete.

Als Reaktion auf den erheblichen internen Druck, der sich über das Osterwochenende auf die Familie Schwab aufgebaut hatte, erklärte der WEF-Gründer am Ostermontag, den 21. April, den Rücktritt von allen seinen bisherigen Ämtern. Der ehemalige CEO von Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, soll interimistisch die Geschicke des WEF leiten. Seither stehen WEF-Gründer Schwab und seine Familie medial unter Dauerfeuer.

Bereits im vergangenen Jahr Vorwürfe

Bereits vergangenes Jahr, im Juni 2024, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Text, in dem ehemalige WEF-Mitarbeiter den früheren Chef des Fehlverhaltens beschuldigten. Diese bestreitet Schwab nach wie vor in seiner aktuellsten Stellungnahme. Darüber hinaus prangerten sie Schwabs rabiaten Führungsstil, der beinhaltete, verdiente Mitarbeiter wegen Widerspruchs zu entlassen. Im Mai 2024 – also noch vor Veröffentlichung der Vorwürfe – hatte Schwab bereits angekündigt, das operative Tagesgeschäft abzugeben und in den Stiftungsrat zu wechseln, dem er bis vorvergangene Woche vorstand.

Damals zeigte der 87-Jährige noch keine erkennbare Bereitschaft, persönliche Konsequenzen im WEF zu ziehen. Erst mit Bekanntwerden der neuen, schwerwiegenderen Vorwürfe sah er sich zum Rücktritt von allen Ämtern gezwungen.

Der nun erfolgte Rücktritt markiert das abrupte Ende einer jahrzehntelangen Ära der Dominanz der Familie Schwab in den Schlüsselfunktionen des WEF. Klaus Schwabs Abgang erfolgte nicht in der geplanten Würde, als „elder statesman“ im Stiftungsrat, sondern glich einem ruppigen Rausschmiss. Was zunächst einen strategischen und geordneten Eindruck nach außen vermitteln sollte, brach mit Bekanntwerden der neuesten Vorwürfe in sich zusammen wie ein Kartenhaus.

Indessen steht das Lebenswerk und Vermächtnis des Klaus Schwab auf wackligen Beinen, und das von ihm gegründete WEF, das bereits zuvor als elitäres, intransparentes Machtzentrum kritisiert wurde, steht vor der Bewährungsprobe, sich künftig als glaubwürdige und von der Gründerfamilie unabhängige Institution neu zu erfinden. Der bisherige Charakter der Organisation und die nach wie vor vorhandene Softpower Schwabs lassen allerdings schnell Zweifel an einer raschen Aufarbeitung der internen Vorgänge und einer größeren Transparenz des WEF aufkommen.