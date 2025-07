Viele Jahre lang war das Faszinosum des World Economic Forum (WEF) für jeden greifbar, der sich glücklich schätzte, nach Davos eingeladen worden zu sein. Oft wurde hier vorgedacht, was später Realität werden sollte. Zum Beispiel diskutierten die ehemaligen Chefs von Audi und VW, Martin Posth und Ferdinand Piech, im Jahr 1988 in kleinster Runde ergebnisoffen über das Für und Wider eines stärkeren Engagements in China. Eher als Impuls, denn als Vortrag vermittelt. Brainstorming statt Verkaufen. Nur kurze Zeit später weiteten beide Automobilbauer ihr Asiengeschäft aus, China wurde zum neuen Fokuspunkt der deutschen Automobilindustrie. In jeder dieser kleinen Runden fanden sich Akademiker, die aus dem Anekdotischen das Systemimmanente herausfilterten, die kleine Ideen groß machten und somit aus dem Meer der Theorie Flüsse der praktischen Relevanz ableiteten.

Die intellektuelle Dynamik des WEF war so besonders, dass sich selbst große Persönlichkeiten zurücknahmen, um die Evolution der Ideen nicht zu stören. So bleibt ein regionales WEF am Toten Meer in Jordanien in Erinnerung, auf dem sich der damals nicht mehr ganz so neue US-Außenminister Colin Powell von Session zu Session „schlich“, um Mäuschen zu spielen. Zu faszinierend waren für ihn die vielfältigen Perspektiven, die in vier Tagen verdichtet präsentiert wurden. Und er wollte auf keinem Fall im Zentrum stehen oder die Diskussionen in die eine oder andere Richtung durch eine wie auch immer geartete eigene Beteiligung beeinflussen.

Ohne Geld geht es nicht

Wie bei jedem Kunstwerk dominiert Können und weniger die Show. Wer Apple vor allem mit Steve Jobs erklären will, muss ähnlich scheitern wie alle, die das WEF auf Klaus Schwab reduzieren. Und doch war schon damals klar: Ohne Geld geht es nicht. Lange bevor „Bail-Out“ zum festen Begriff für Unvermögen wurde, benötigte der Professor aus Süddeutschland die Ressourcen aus dem benachbarten Vevey. Nur zu gern half der legendäre Chef des dort ansässigen Konsumgüter-Riesen Nestlé, Helmut Maucher, aus. Der Allgäuer hatte den Wert eines jährlichen Brainstormings für sein Top-Management erkannt. Teilnahme „beim Schwab“ war nicht verhandelbar. Jahr für Jahr komponierte das finanziell nun üppig ausgestattete Forum ein faszinierenderes Feuerwerk an Impulsgebern, das Davos zu einem Ort für Aufklärer und Freidenker werden ließ.

Wenn alles so idyllisch klingt: Warum dominieren heute stattdessen die Schlagzeilen von Missmanagement am protzigen Stammsitz des WEF in Cologny? Derzeit wird vor allem über vermeintliche Manipulationen von WEF-Studien durch Schwab berichtet. Was dabei vergessen wird: Klaus Schwab standen seine Geldgeber schon immer näher als die eigentliche Forschung. Bezeichnend dafür eine Anekdote aus den frühen 2000er Jahren. Nach den Terror-Anschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 führte das WEF eine Studie durch. In zwölf islamischen und zwölf westlichen Ländern sollte untersucht werden, wie es mit der Dialogbereitschaft mit der jeweiligen „Gegenpartei“ aussieht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie.

Die Vorbereitungen liefen über Jahre und im Januar 2009 war es dann soweit. Weltweit hatten die Medien über die Resultate berichtet, doch wer den Bericht nun im Konferenzzentrum in Davos erhalten wollte, sah sich erst ent- und dann getäuscht: Schwab untersagte die Verbreitung, weil ihm das Resultat nicht passte: Die USA lagen schon damals auf Gesamtrang 19 von insgesamt 24 Nationen. Für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler nicht unbedingt eine Überraschung, aber der WEF-Gründer wollte seinen überwiegend aus den Vereinigten Staaten kommenden Geldgebern solch ein Resultat nicht präsentieren. Erst als am späten Nachmittag des letzten Konferenztages in der Stiftungsratssitzung der Erzbischof von Canterbury seine legendäre Frage stellte („Klaus, where is our Report?“), ließ der WEF-Gründer die Studie auflegen. Als kaum noch jemand im Konferenzzentrum war. Und am folgenden Montag griff er zum Telefon und kündigte das Forschungsvorhaben auf. Natürlich nur, um ein paar Jahre später wieder auf denselben Zug aufzuspringen, aber das ist eine andere Geschichte.

Ein Scheitern Schwabs war schon lange absehbar

Die Anekdote ist bezeichnend, und sie passt in die Berichterstattung über ethisches und finanzielles Fehlverhalten, das dem mittlerweile 87-jährigen Schwab vorgeworfen wird. Im April trat Klaus Schwab als Vorsitzender des WEF-Kuratoriums zurück, die Aufarbeitung der Vorkommnisse der vergangenen Jahrzehnte hat wahrscheinlich gerade erst so richtig begonnen. Ein Scheitern Schwabs war aber schon lange absehbar. Weil er sechs große Fehler gemacht hat und damit sechs Grundprinzipien des Managements ausgerechnet beim WEF seit Jahrzehnten bewusst ignoriert werden.

Erstens, dem Forum fehlte schon immer eine den Ansprüchen gerecht werdende Führung. Ja, Personalführung ist Chefsache. Da Klaus Schwab aber keine Götter neben sich ertragen konnte, stellten sich bald Probleme im Führungsteam ein. Die polyglotte Analytikerin Maria Cattaui-Livanos wurde ebenso vom Hof gejagt wie Andre Schneider, der 2010 aus „persönlichen Gründen“ als WEF-Geschäftsführer zurücktrat. Zuvor musste Jose Maria Figueres aus seltsamen Gründen gehen: ein begnadeter Motivator, der sich um das Herz des WEF-Teams verdient gemacht hatte. Die Gründe, die Schwab gegen den früheren Präsidenten von Costa Rica vortrug, muten bis heute geradezu lächerlich an im Vergleich zu den Fauxpas, die sich der WEF-Gründer selbst erlaubte. Und so, wie Klaus Schwab glaubte, mit seinem Kollegenteam auf oberster Ebene umgehen zu dürfen, so setzte es sich auf den unteren Ebenen fort – ohne dass die Aufsichtsgremien aktiv wurden.

Das WEF wurde zur Gelddruckmaschine

Zweitens: Klaus Schwab reduzierte die schier unerschöpfliche Quelle an intellektueller Vielfalt auf eine unersättliche Gelddruckmaschine. In den frühen Jahren, den 1980ern und 1990ern, sorgte neben Nestlé ein Netzwerk von 34 weiteren strategischen Partnern dafür, dass genug Geld und Wissen zur Verfügung standen, um für ein konstantes Wachstum des Forums zu sorgen. Der Mix zwischen Mittelstand und Blue-Chips war halbwegs balanciert, ein guter Austausch zwischen Hidden Champions und Börsenstars war möglich. Aber schnell bootete Schwab persönlich die typischen Mittelständler aus und konzentrierte sich auf zahlungskräftige Großunternehmen. Und aus 35 strategischen Partnern, die jeweils mittlere sechsstellige Summen auf den Tisch legten, wurden mit der Zeit ganze 220. Und was „erwirbt“ ein solcher Partner? Sichtbarkeit. Da das jährliche Treffen in Davos aber nur rund 200 Veranstaltungen ausweist, gab es im Laufe der Zeit kein Panel und keine Session mehr, für die nicht „bezahlt“ wurde. Wie kann da noch inhaltliche Exzellenz ausschlaggebend für Themen und Zusammensetzung der Impulsgeber sein?

Drittens, und folglich, büsste das WEF seine inhaltliche Exzellenz ein. Besonders in Erinnerung blieb, dass in den späten 1990ern und frühen Nuller Jahren ein Münchner LMU-Professor namens Albrecht von Müller die Davos-Gänger mit seinen sogenannten „Think Tools“ begeisterte. Der Philosoph und Physiker hatte eine faszinierende Methode entwickelt, um größte Herausforderungen in Politik, Wirtschaft, Medizin und Bildung auf smarte Art und Weise zu kondensieren und gleichermaßen logisch wie optisch anregende Weiterentwicklungen zu ermöglichen. Zum Beispiel hatte er, im Auftrag der damaligen Bundesregierung, mit dem Amtsantritt von Nelson Mandela als Staatspräsident von Südafrika im Jahr 1991 zur Überwindung der Apartheit Handlungstechniken entwickelt, die er in Davos vor einem erstaunten Publikum vorstellte. Oder Andreas Heinecke, einer der ersten Social Entrepreneurs, der den Top-Managements von Konzernen und Regierungen die Kraft von immateriellen Vermögenswerten vermittelte.

In den Anfangsjahren des WEF, als es nur 35 strategische, also zahlende, Partner gab, war für solche Exoten noch Platz – bei 220 Sponsoren aber nicht mehr. Und so verlor das WEF im Laufe der Jahre seine Kreativität, seine Einzigartigkeit und sein kollektives Wissen – zumal Klaus Schwab Jahr für Jahr Ende November das Programm der Januar-Konferenz über den Haufen schmiss, weil für ihn relevante Personen oder Parteien nicht die Berücksichtigung erhielten, die er für angemessen erachtete. Entsprechend demotiviert war sein Team, das über acht Monate genau an diesem Programm gearbeitet hatte.

Schwab schlug sich selbst für den Nobelpreis vor

Viertens, Klaus Schwab und das WEF verloren im Laufe der Zeit jede Demut vor der Größe der Aufgabe. Bescheidenheit ist eine Zier. Und wenn man den Höhepunkt der weltweiten Wahrnehmungsskala erklommen hat, können Fehler passieren. Dass sich ein Klaus Schwab in Interviews aber selbst für den Nobelpreis vorschlägt (was mehr als einmal geschah), sollte besser nicht vorkommen. Auch dass er glaubte, sein langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates, den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, bei eisigen Temperaturen nicht vom schneebedeckten Bahnhof in Davos abholen zu lassen, nur weil der nun 80-Jährige keine offizielle UN-Funktion mehr innehatte, mag wie eine unappetitliche Petitesse wirken. Doch die Anekdoten stehen sinnbildlich für die Hybris, die beim WEF eher zur Regel als zur Ausnahme wurde.

Fünftens, Schwab hat weder Vorkehrungen für seine Nachfolge getroffen, noch jemanden aufgebaut, der sein natürlicher Nachfolger werden könnte. Zwar trug er seine körperliche Fitness demonstrativ Jahr für Jahr beim Engadiner Marathon zur Schau, doch das allein heißt gar nichts. Schon vor 20 Jahren musste sich der Schwabe gleich drei Mal vom Assistenten des jordanischen Königs in seiner Abschlussrede unterbrechen lassen, weil er Relevantes vergessen hatte. Vor 1000 Honoratioren und laufender Kamera wurde sichtbar, dass Schwab schon damals nicht mehr die Kraft hatte, eine solche Riesenveranstaltung erfolgreich zu Ende zu führen. Jeder andere wäre unmittelbar im Anschluss freiwillig zurückgetreten oder von seinen Aufsichtsgremien würdevoll, hinter verschlossenen Türen, zum Rückzug gedrängt worden. Doch beim WEF wurde so getan, als wäre nichts geschehen.

Das WEF ist mehr als nur Klaus Schwab

Sechstens: Geld war nicht der einzige Grund für die zunehmende Abkehr des WEF von inhaltlicher Exzellenz. Auch Ruhm und Reputation spielten eine Rolle. Und dafür tat Klaus Schwab alles. Bezeichnend dafür eine andere Anekdote. Vielen sind sicherlich noch die Ausschreitungen am Rande der Treffen in Davos in Erinnerung: Autos wurden angezündet, Fensterscheiben von McDonalds und anderen Multinationalen gingen zu Bruch, und so weiter. Schwab konnte sich einfach nicht erklären, wie er weltweit zur Symbolfigur der Anti-Globalisierungsgegner geworden war. Erst als ihn, im Anschluss an eine seiner vielen wenig inspirierenden Vorlesungen an der Zürcher Universität, ein wütenden Mob auf das Dach der Hochschule gejagt hatte, willigte Schwab ein, sich von Experten beraten zu lassen.

Und siehe da: Endlich öffnete Schwab das zuvor hermetisch abgeriegelte Davoser Konferenzzentrum auch für Medien jenseits seiner Lieblinge wie dem Wall Street Journal, der Financial Times oder dem Handelsblatt. Er erlaubte dem eher linken Schweizer Tagesanzeiger sowie der Süddeutschen Zeitung ein Doppelinterview zwischen dem Erzbischof von Canterbury sowie dem Gründer und Chef von Transpareny International, Peter Eigen. Beide Zeitungen druckten es prominent ab – und erhielten im Gegenzug die Zugangskarte ins „innere Davos“. Kaum lasen die Linken, dass ihre Galionsfiguren selbst beim WEF waren und dies auch gut begründen konnten, war jeglicher Grund für die brennenden Autos hinfällig. Wie ein Soufflee fielen die Proteste im Jahr 2003 in sich zusammen.

Es ist unklar, wie die Zukunft von Klaus Schwab aussehen wird, doch das World Economic Forum ist mehr als er, ist mehr als nur eine Person. Die Einzigartigkeit des Forums, dieses Wunders von Davos, hat viele Gründe. Und vielleicht sind es die kleinen Gründe, die stillen, die banal wirken, sich praktisch aber machtvoll entfalten, die neben dem ursprünglichen Fokus auf absolute inhaltliche Exzellenz eine Rolle spielen. Der Zeitpunkt zum Anfang des Jahres beispielsweise, wenn der Rest des Kalenders noch unbefleckt vor den Teilnehmern liegt. Oder die Abgeschiedenheit des Tagungsortes, der sich weder für andere Termine eignet noch dazu einlädt, nach einem Vortrag sofort wieder abzureisen. Oder die Schneepracht der imposanten Berge, die den Teilnehmern eine Perspektive von Größe und Menschsein zugleich vermittelt, die in den Häuserschluchten von New York oder den engen verregneten Straßen Londons nur selten aufkommen kann. Schon allein aus diesen Gründen ist mir um die Zukunft des WEF nicht bange. Denn das WEF ist, und war schon immer, mehr als nur Klaus Schwab.