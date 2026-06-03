Vorbild Südkorea? - Warum Atomkraft in Deutschland nicht zu teuer wäre

Aus purer Not wird in Deutschland wieder über Atomkraft diskutiert. Doch vor allem jene, die bis zu elf Billionen Euro für die Energiewende ausgaben, halten die Technologie nun für zu teuer. Das muss nicht sein. Südkorea zeigt, wie es besser geht.