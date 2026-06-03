- Warum Atomkraft in Deutschland nicht zu teuer wäre
Aus purer Not wird in Deutschland wieder über Atomkraft diskutiert. Doch vor allem jene, die bis zu elf Billionen Euro für die Energiewende ausgaben, halten die Technologie nun für zu teuer. Das muss nicht sein. Südkorea zeigt, wie es besser geht.
Als im April 2023 mit Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden, feierte Greenpeace vor dem Brandenburger Tor das Ende der Atomkraft in Deutschland. Es war eine eher lahme Party: 200 bis 300 Teilnehmer bejubelten die Abschaltung der letzten Reaktoren, und eine Gegendemonstration von Kernkraftbefürwortern gab es auch noch.
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