Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wenn es nach Klimaaktivisten ginge, sollte Volkswagen ein völlig anderes Unternehmen werden: „Baut mehr Straßenbahnen“. Mit einem entsprechenden Plakat hatten Anhänger verschiedener Klimaschutzgruppen am Mittwoch die Zufahrt zum Stammwerk des Konzerns in Wolfsburg blockiert und laut dpa die VW-Mitarbeiter zu so etwas wie einer Öko-Revolution aufgefordert: „Lasst uns miteinander über einen echten, sozialen und ökologischen Umbau reden und gemeinsam für ein gutes Leben für alle kämpfen.“ Sie hätten genausogut sagen können: Wir wollen eure Arbeitsplätze vernichten.

Eine Revolution hat Konzernchef Oliver Blume nicht vor, aber ein Manager aus der Topebene spricht vom „größten Umbau seit Jahrzehnten“, vermeldet das Handelsblatt. In der deutschen Berichterstattung steht vor allem das Effizienzprogramm der Muttermarke Volkswagen im Zentrum. Ihr Ergebnis soll bis 2026 um zusammengenommen zehn Milliarden Euro verbessert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die operative Marge soll damit auf 6,5 Prozent steigen. Im ersten Quartal hatte sie nur bei drei Prozent gelegen, von 100 Euro Umsatz blieben also nur 3 Euro Betriebsgewinn. Bei der Schwestermarke Audi sind es schon deutlich mehr, und es sollen noch mehr werden, nämlich zwölf bis 14 Prozent.