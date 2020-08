Volker Wissing (FDP) ist Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz und stellvertretender Ministerpräsident. Zuvor war langjähriger Bundestagsabgeordneter. Am 19. September soll er als Nachfolger von Linda Teuteberg zum neuen Generalsekretär der FDP gewählt werden.

Herr Wissing, Sie haben nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag Ihren Zweitwohnsitz in Berlin nie aufgegeben. Wussten Sie, dass Sie in die Bundespolitik zurückkehren werden?

Das war für mich immer eine Option. Und ich wusste, dass es ein Wunsch von Christian Lindner war. Ich habe zwischen 2004 und 2013 mit großer Leidenschaft Bundespolitik gemacht. Als Mitglied des Präsidiums habe ich bis heute eine bundespolitische Aufgabe innerhalb der FDP. Dazu koordiniere ich im Bundesrat die Abstimmung der Länder mit FDP Regierungsbeteiligung. Die Rückkehr in den Bundestag war für mich ebenfalls immer eine Option. Deshalb trete ich dafür 2021 auch wieder als Kandidat für die FDP an.

Wann hat Christian Lindner Sie zum ersten Mal gefragt, ob Sie sich vorstellen können, Generalsekretär zu werden.

Wir haben immer Gespräche geführt über die Personalsituation der Partei. Das ist üblich in einem Führungsgremium. Christian Lindner hat mich gefragt, ob ich, falls es so weit käme, bereit wäre, Verantwortung zu übernehmen. Und das bin ich.

Verantwortung zu übernehmen in Zeiten von Corona, ist eine Herausforderung. Wie zufrieden sind Sie als Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz mit der Politik der Bundesregierung?

Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern war am Anfang sehr holprig und hat teilweise gar nicht stattgefunden. Bei den ersten Soforthilfen gab es keinerlei Abstimmung zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und den Ländern. Das Ergebnis waren eine völlig heterogene Umsetzung und sehr unterschiedliche Hilfsprogramme. Das habe ich sehr bedauert.

Aber ist die Bundesregierung Schuld, wenn jedes Bundesland lieber selbst schnell helfen will und mit eigenen Programmen vorprescht?

Dafür ist die Bundesregierung verantwortlich. Die Länder haben die Koordinierung zwischen dem Bundeswirtschaftsminister und den Wirtschaftsministern der Länder über die Wirtschaftsministerkonferenz quasi erzwingen müssen. Von Seiten der Bundesregierung gab es zunächst keine Vorstöße. Wir wurden mit dem Ergebnis konfrontiert, dass die Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm auf den Weg gebracht hat, ohne dass es uns vorgelegen hat. Das ist alles andere als gut gelaufen.

Die Bundesregierung hat sich aber doch mit Ländern zu allen möglichen Fragen abgestimmt.

Am Anfang dachte der Bund, Abstimmung würde so funktionieren: Der Bund entscheidet, und die Länder übernehmen es einfach. Das ist ein Irrtum. Die Abstimmung seitens der Bundesregierung kann immer nur eine koordinierende, moderierende Aufgabe sein. Bis das in diesem Sinne wahrgenommen wurde, hat es gedauert. Die Bundeskanzlerin sprach von Öffnungsdiskussionsorgien. Ich habe das immer anders gesehen. Selbstverständlich haben die Länder den Auftrag, die Verhältnismäßigkeit der jeweiligen Grundrechtseingriffe vor Ort individuell zu prüfen. Wenn Sie hohe Infektionszahlen in Bayern haben, können Sie diese nicht zur Grundlage eines Grundrechtseingriffs in Rheinland-Pfalz machen.

Immerhin hat die FDP im Bundestag die Maßnahmen im Bundestag voll mitgetragen. Was lief denn richtig?

Ich glaube, der gemeinschaftliche Shutdown, erst einmal runterzufahren, ist schnell entschieden worden, und das ist auch gut entschieden worden.

Während Ihrer Zeit im Bundestag waren Sie Vorsitzender des Finanzausschusses. Der kommt am 31.8. zu einer erneuten Sondersitzung im Fall Wirecard zusammen. Welche Frage würden Sie dem Finanzminister Olaf Scholz stellen?

Wie konnte es dazu kommen, dass die BaFin, die früher mal eine sehr stark aufgestellte Behörde war, hier nicht funktioniert hat? Diese Fragen müssen geklärt werden. Wir haben es in diesem Fall mit einem blinden Vertrauen des Staates zu tun, wodurch katastrophale Zustände übersehen wurden. Diese Strukturen müssen wir grundsätzlich in Frage stellen und nachjustieren.

Gerade die FDP aber fordert doch immer: So wenig Staat wie möglich.

Der Staat hat in bestimmten Bereichen exklusive Rechte. Bei der Polizei etwa braucht man einen starken Staat. Sonst funktioniert das Gewaltmonopol nicht. Das gilt auch bei der Finanzaufsicht. Der Staat hat das Monopol, Kontrollen durchzuführen. Er kann Unterlagen einsehen und Unternehmen überprüfen. Tut er es nicht, entsteht eine Sicherheitslücke. Wir wollen, dass der Staat seine Kernaufgaben mit maximaler Effizienz ausübt. Wenn der Staat hingegen Aufgaben übernimmt, die er nicht übernehmen muss, ist das eine andere Frage.

Muss der Staat die Lufthansa retten?

Das ist in Corona-Zeiten eine Forderung, die erhoben werden muss. Jemand, der schwer krank im Krankenhaus liegt, muss eine zeitlang künstlich ernährt werden. Aber es wäre töricht zu glauben, dass man diese künstliche Ernährung dauerhaft fortführen kann. So etwas rettet unterm Strich kein Leben und rettet dementsprechend auch keine Unternehmen. Jeder verantwortungsvolle Mediziner würde sagen: So schnell wie möglich damit aufhören.

Heißt so schnell wie möglich, wenn wir einen Impfstoff haben?

Das Problem ist, dass die Art der staatlichen Hilfen suboptimal für unsere Soziale Marktwirtschaft sind. Viel besser wäre eine negative Gewinnsteuer gewesen. Damit hätten wir Unternehmen überproportional unterstützt, die vor der Krise besonders wettbewerbsfähig waren. Hätten sie die Verluste mit den Gewinnen der letzten Jahre verrechnenkönnen, hätten sich daraus Steuererstattungen ergeben. Damit hätte man Staatshilfen gewährt, ohne Staatsbeteiligungen einzugehen.

Machen Sie die Corona-Politik zum Wahlkampfthema?

Die FDP macht schon jetzt deutlich, dass wir so schnell wie möglich aus diesen Staatsbeteiligungen rauskommen müssen. Der Staat spielt im Augenblick eine sehr große Rolle in der Wirtschaft. Aber mit jedem Tag, mit dem wir aus der Pandemie herauswachsen, wird der hohe Staatseinfluss zum Problem. Wir werden Effizienzverluste haben und hinter unseren Wachstumserwartungen zurückbleiben. Das darf nicht passieren.

Warum sollte die FDP im Bundestag wieder einziehen?

Die FDP spielt eine wichtige Rolle in unserem Parteiensystem. Die Große Koalition hat einen enormen Reformstau verursacht. Deutschland muss aber reformiert werden. Wir haben die klare Vorstellung, dass das in Richtung Soziale Marktwirtschaft gehen soll. Dafür braucht man uns, sonst entwickelt sich das Land in eine völlig andere und weniger erfolgreiche Richtung. Außer der FDP erinnert niemand in dieser Corona-Pandemie daran, wie wichtig es ist, dass Grundrechtseingriffe so schnell wie möglich zurückgenommen werden. Die Grünen kämpfen immer dafür, die Lockerungen so langsam wie möglich zu vollziehen. Ich habe dazu heftige Diskussionen in Rheinland-Pfalz erlebt.

Mit wem wollen Sie im Bund denn „richtig“ regieren?

Wir wollen auf jeden Fall regieren und einen Beitrag leisten, dass die ordnungspolitisch richtigen Zustände in unserer Sozialen Marktwirtschaft wieder hergestellt werden.

Würden Sie sich dazu nochmal in Jamaika-Verhandlungen begeben?

Die FDP wird sich für die Bundestagswahl so aufstellen, dass sie regierungsfähig ist. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass eine Partei wie die FDP einen konstruktiven Beitrag leisten muss, um eine Regierung der demokratischen Mitte zu ermöglichen. Deswegen werden wir gesprächsbereit sein – mit all denjenigen, die offen sind dafür, liberale Politik mit uns umzusetzen.

Das Jamaika-Aus 2017 war also ein Fehler?

Wir haben kein Interesse daran, um jeden Preis zu regieren. Das haben wir 2017 deutlich gemacht und damit auch unsere Glaubwürdigkeit in der Sache unterstrichen. Die Jamaika-Verhandlungen konnten nicht erfolgreich sein, weil man der FDP keinen Raum gegeben hat, sich einzubringen. Aber ich bin davon überzeugt, dass man in anderer Konstellation mit anderen Personen ein Jamaika-Bündnis erfolgreich gestalten kann.

Zu wem passen die Grünen eigentlich besser: zur CDU oder zur FDP?

Die Grünen sind in weiten Teilen konservativ und haben deswegen eine große Schnittmenge mit der CDU. Sie sind in anderen Teilen aber auch eher dem linken Parteienspektrum zuzuordnen und grenzen sich da wieder ab. Es gibt auch eine Schnittmenge mit den Liberalen in Fragen des gesellschaftlichen Wandels und der Vielfalt einer Gesellschaft. Die Frage, ob man zusammenarbeitet, hängt davon ab, in welchen Politikfeldern man Schwerpunkte setzt.

Wo setzt die FDP Schwerpunkte?

Ich finde, die Messlatte muss immer sein: Bringt eine Regierung mit dem Programm, das sie sich gibt, ein Land nach vorne? Oder ist das ein Stillstand oder sogar eine Verschlechterung des Status quo? Ich bin immer der Meinung, dass sich Parteien gegenseitig bereichern können. Eine gute Koalitionsregierung sollte unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen, indem man gemeinsame Schnittmengen auslotet.

In Rheinland-Pfalz regieren Sie in einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen. Welchen Unterschied macht es, ob die FDP mitregiert?

Das fängt schon mit dem Ressortzuschnitt meines Ministeriums an. Früher gab es in Rheinland-Pfalz es ein Ministerium für Wirtschaft, Raumordnung und Energie, das sich im Wesentlichen mit Windkraft beschäftigt hat. Jetzt ist es ein Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Ich mache Wirtschaftspolitik im umfassenden Sinne mit Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Wir haben die Mittel für die Infrastrukturinvestitionen massiv erhöht. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Wir bereiten große Reformen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs vor. Die FDP war immer die Nahverkehrspartei in Rheinland-Pfalz. Wir haben die Mittel für die Unterrichtsversorgung deutlich erhöht, und wir haben die Personalausstattung der Justiz deutlich erhöht. Wir haben die schnellsten Asylverfahren in Deutschland.

Hat sich die FDP von der CDU entfremdet?

Es gibt Teile der CDU, die mit der FDP regieren wollen. Schauen Sie nach Nordrhein-Westfalen. Dort funktioniert es sehr gut. Herr Laschet verhält sich anständig gegenüber der FDP. Er achtet den Koalitionspartner. Es muss immer das Gefühl der Augenhöhe herrschen. Bei Jamaika war es so, dass man das Gefühl hatte, dass die Bundeskanzlerin mit den Grünen auf Augenhöhe spricht und die FDP dabei sitzen darf. Daraus wird keine gute Koalition.

Sie könnten sich eine Zusammenarbeit mit Herrn Laschet gut vorstellen. Was ist mit Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Markus Söder?

Es ist augenscheinlich so, dass Armin Laschet ein gutes Verhältnis zur FDP hat. Das ist ein Signal dafür, dass man auch miteinander regieren will. Ihm traue ich zu, mit der FDP konstruktiv zu arbeiten. Ansonsten habe ich da keine Präferenzen.

Mit der FDP wollen Sie ein breites Themenspektrum abdecken. Die Ampel auf Bundesebene haben Sie ins Gespräch gebracht. Lag die Stärke der FDP nicht immer eher in der Nische?

Die FDP muss allen Bürgerinnen und Bürger ein Angebot machen, und das tun wir auch. Wir beschäftigen uns im Augenblick sehr mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir wollen den Menschen Aufstiegschancen in der Gesellschaft geben und gleichzeitig auch die notwendigen Freiräume schützen. Und wenn jemand sagt: Ich möchte mein eigenes Ding machen, meinen eigenen Weg zum Glück finden und möchte nicht zu sehr in eine von der Gesellschaft vorgegebene Lebensplanung gepresst werden, so ist auch dieses Streben nach individueller Freiheit eine Kernaufgabe der FDP.

Aufstiegschancen und Arbeitnehmerrechte – das klingt schon sehr nach SPD. Christian Lindner kündigte vor Corona an, mit Gewerkschaftlern gemeinsam demonstrieren zu gehen. Wann dürfen wir das erleben?

Ich würde mich sofort dazu stellen. Die FDP war immer sozial, weil es ihr immer um Teilhabe ging, und insofern haben wir da auch nichts zu korrigieren oder zu verändern. Und es ist in der Tat so, dass Teile der SPD unserer Auffassung sind, was Aufstiegschancen angeht, was die Bedeutung des Industriestandortes angeht. Aber es gibt eben auch Teile, die sich vor allem damit beschäftigen, wie man das Geld anderer Leute verteilt. Statt sich mit einer Viertagewoche zu beschäftigen, sollte besser die Frage beantwortet werden: Wie können wir zusätzliche Arbeitsplätze entstehen lassen? Da werden die Unterschiede zur SPD schon deutlich.

Aber die FDP bleibt schon noch Arbeitgeberpartei?

Wir brauchen den wirtschaftlichen Erfolg, um unseren Sozialstaat zu finanzieren. Der ist die Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass dieser Industriestandort und Wirtschaftsstandort erfolgreich bleibt. Deswegen halte ich sehr viel von der Tarifpartnerschaft in Deutschland und finde auch den Dialog mit Gewerkschaften außerordentlich gewinnbringend.

Das heißt, Sie fordern mehr tarifgebundene Beschäftigungsverhältnisse?

Ich bin ein großer Freund der Tarifautonomie und würde mir sehr wünschen, dass wir dort das Modell anwenden, das wir in vielen anderen Bereichen auch anwenden: Das heißt viel Subsidiarität und Regionalität. Das Grundmodell, dass die Tarifpartner miteinander verhandeln, hat sich bewährt und macht uns ja auch stärker als etwa das Modell der Französischen Republik.

Es gibt einige Leute in Ihrer Partei, die mit der Art und Weise der Personalentscheidung gegen Linda Teuteberg nicht zufrieden waren. Könnten Sie damit leben, wenn Sie am 19. September beim Bundesparteitag nur ein, sagen wir, 70 Prozent-Ergebnis bekommen würden?

Personelle Veränderungen sind immer eine anstrengende Sache für eine Partei. Entscheidend ist, dass ein Team konstruktiv zusammenarbeitet. Ich würde mir wünschen, dass der Parteitag der neuen Führungsmannschaft insgesamt ein hohes Vertrauen ausspricht. Dann können wir uns gemeinsam auf die Sacharbeit konzentrieren und den Wählerinnen und Wählern ein konstruktives und hilfreiches Angebot der FDP präsentieren, das uns Rückenwind gibt, um Verantwortung zu übernehmen.

Christian Lindner sagte, er freue sich, das Linda Teuteberg weiterhin ein starkes Mitglied des Teams sein werde. Welche Position könnten Sie sich vorstellen für sie?

Ich bin sicher, dass sie sich weiter einbringen wird. Aber wie und an welcher Stelle, dazu müssten Sie sie persönlich fragen.

Das Interview führte Bastian Brauns, Ressortleiter Wirtschaft bei Cicero.