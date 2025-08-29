Jerome Powell
US-Zentralbank-Chef Jerome Powell Trumps Endgegner

US-Zentralbank-Chef Jerome Powell ist alles, was vom Amerika der Verlässlichkeit übrig geblieben ist. US-Präsident Donald Trump will ihn mit aller Macht loswerden, denn Powell verhindern niedrige Zinsen, die Trump für seine Politik braucht.

Manchmal erzählt das Leben Geschichten, die von einer solchen Symbolkraft sind, dass sie, wären sie fiktional, wohl als übertrieben klischeehaft kritisiert würden. In den USA entfaltet sich derzeit ein solches Schauspiel. Bei den Protagonisten handelt es sich um US-Präsident Donald Trump und US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Trump will, dass die Federal Reserve die Zinsen senkt. Und da Powell sich nicht fügt, überzieht Trump ihn seit Monaten mit wüsten Beschimpfungen, wie „bockiger Vollidiot“, „Dummkopf“ oder „Narr“.

Wer ihn verstehen will, diesen Mann, der sich dem eruptierenden Vulkan Trump mit der Gelassenheit und Selbstbeherrschung eines Stoikers entgegenstellt, der muss die archaische Symbolik in diesem ungleichen Konflikt begreifen. Denn Trump und Powell personifizieren die Gegenpole in jenem historischen Kulturkampf, der die USA innerlich zu zerreißen droht. Und sie sind Menschen, die wie Karikaturen ihrer selbst wirken, so sehr überzeichnen ihre Persönlichkeiten die emotionalen Stereotype, die sie verkörpern: die schillernde, zerbrechliche Grandiosität des einen, die selbstbewusste, farblose Demut des anderen.

