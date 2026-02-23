US-Handelskrieg - Trumps gefährlichste Waffe sind nicht die Zölle

Trumps Zölle sollten die Wirtschaft stärken. Doch nachdem ein Großteil von ihnen vom Obersten Gericht der USA für verfassungswidrig erklärt wurde, offenbart sich ein neues Problem: Es scheint, als habe der Machtkampf um die Institutionen der amerikanischen Demokratie begonnen.