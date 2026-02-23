- Trumps gefährlichste Waffe sind nicht die Zölle
Trumps Zölle sollten die Wirtschaft stärken. Doch nachdem ein Großteil von ihnen vom Obersten Gericht der USA für verfassungswidrig erklärt wurde, offenbart sich ein neues Problem: Es scheint, als habe der Machtkampf um die Institutionen der amerikanischen Demokratie begonnen.
Für Investoren galt der Standort USA lange als Inbegriff politischer Verlässlichkeit. Klare Institutionen, stabile Regeln und eine funktionierende Gewaltenteilung sorgten für ein hohes Maß an institutioneller Sicherheit. Doch seit dem vergangenen Wochenende gerät dieses Fundament ins Wanken. Zwar erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten große Teile von Trumps Zollpolitik für illegal, doch der US-Präsident reagierte mit neuen Maßnahmen statt mit parlamentarischer Gesetzgebung.
