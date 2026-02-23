Donald Trump
Beschimpfte die Richter nach dem Urteilsspruch des US Supreme Courts: US-Präsident Donald Trump / picture alliance/dpa/AP | Evan Vucci

US-Handelskrieg Trumps gefährlichste Waffe sind nicht die Zölle

Trumps Zölle sollten die Wirtschaft stärken. Doch nachdem ein Großteil von ihnen vom Obersten Gericht der USA für verfassungswidrig erklärt wurde, offenbart sich ein neues Problem: Es scheint, als habe der Machtkampf um die Institutionen der amerikanischen Demokratie begonnen.

VON NORBERT F. TOFALL am 23. Februar 2026 6 min

Norbert F Tofall

Autoreninfo

Norbert F. Tofall ist Analyst im Forschungsinstitut der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch.

So erreichen Sie Norbert F. Tofall:

Für Investoren galt der Standort USA lange als Inbegriff politischer Verlässlichkeit. Klare Institutionen, stabile Regeln und eine funktionierende Gewaltenteilung sorgten für ein hohes Maß an institutioneller Sicherheit. Doch seit dem vergangenen Wochenende gerät dieses Fundament ins Wanken. Zwar erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten große Teile von Trumps Zollpolitik für illegal, doch der US-Präsident reagierte mit neuen Maßnahmen statt mit parlamentarischer Gesetzgebung.

Liebe Leserinnen und Leser,
Thomas Veit | Mo., 23. Februar 2026 - 17:22

auch nix mehr zu sagen..., außer zuzustimmen...

So was hätte Trump auch gerne, was seine Kumpels wie der Wladimir, der Kim und sogar der doofe (weil starke...) Xi haben... - Kim Jong-un bewundert er ja sogar öffentlich... ... 🤔 -Tja dann...

Maria Arenz | Mo., 23. Februar 2026 - 17:33

desto doller.

