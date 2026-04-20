Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Demnächst erscheint sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft. Der lange Schatten des Atomausstiegs“.

Im Dezember 2024 veröffentlichte Cicero meinen Aufsatz „Kniefall vor der Unvernunft“, den ich mit der Frage beendete „Wie kann es nach dem Ende der Ampel mit der Kernenergie weitergehen?“ Im damals aktuellen CDU-Programm zum Thema Kernenergie konnte man lesen: „Wir befürworten die Forschung und Entwicklung von Kernkraftwerken der vierten und fünften Generation sowie von SMR (Small Modular Reactors) und beteiligen uns hierzu an europäischen Partnerschaften und internationalen Initiativen.“ Ich musste dabei an Goethes Faust in seinem Studierzimmer denken: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Meine Zweifel waren mehr als angebracht, wie sich heute herausstellt. Die vollmundigen Ankündigungen des CDU-Programms fielen komplett den Koalitionsverhandlungen zum Opfer. Auch die neue CDU-geführte Regierung hielt und hält am Atomausstieg fest. Laut Koalitionsvertrag will man aber das weltweit erste Fusionskraftwerk in Deutschland errichten – in einem Land, das gerade seine gesamte fachliche Nuklear-Expertise verschrottet. Aber der Bau soll ja frühestens im vierten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird sich erstens niemand mehr an die Ankündigungen dieser Regierung erinnern und zweitens sind bis dahin hoffentlich die fundamentalen technischen Probleme der Kernfusion wie die Stabilität der Plasmen, die Materialbeständigkeit bei extrem hohen Temperaturen und die Effizienz der Energierückgewinnung gelöst.

Was hat sich seit Dezember 2024 noch getan? Erstaunliche Erkenntnisse hörten wir vor wenigen Wochen aus dem Mund von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er bezeichnete den deutschen Atomausstieg als schweren strategischen Fehler, hält ihn jedoch mit Hinweis auf die Entscheidungen der Vorgängerregierungen für „irreversibel“. Der politische Kniefall vor der Unvernunft findet also seine Fortsetzung. Der Schatten des Atomausstiegs wird länger.

Kotau vor der Anti-Atomkraft-Bewegung und die Geburtsstunde der Grünen

Begonnen hat dieser Kniefall im Mai 1979, als der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) das Ende des Entsorgungszentrums Gorleben mit der Begründung „Die politischen Voraussetzungen sind zurzeit nicht gegeben“ bekanntgab. Es war der politische Kotau vor der Anti-Atomkraft-Bewegung und die Geburtsstunde der Grünen-Partei. Die Anti-Atomkraft-Bewegung war der politische Schirm, unter dem sich nicht nur ökologische und pazifistische, sondern auch sozialistische und kommunistische Gruppierungen im Januar 1980 zu den Grünen vereinten. Als direkte Folge der Aufgabe des deutschen Entsorgungszentrums Gorleben wurde wenige Jahre später das zum geschlossenen Brennstoffkreislauf gehörende Projekt des Schnellen Brüters in Kalkar aufgegeben.

Im Jahr 1983 folgte der nächste Kniefall vor der Unvernunft, wieder unter einer CDU-Regierung. Überraschend gab der amtierende baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth bekannt, dass das Kernkraftwerk Wyhl nicht vor 1993 gebraucht werde, um die Stromversorgung im Land zu sichern. 1987 bekräftigte er den Verzicht des Vorhabens bis zum Jahr 2000. Das Kernkraftwerk wurde nie gebaut.

Der Reaktorunfall von Tschernobyl war das Ereignis, an dem der bis dahin zumindest im Grundsatz herrschende Energiekonsens zwischen den großen Parteien zerbrach. Vor 40 Jahren, am 26. April 1986 gegen 1:30 Uhr, ereignete sich in Tschernobyl im Block 4 des aus acht RBMK-Anlagen bestehenden größten sowjetischen Kernkraftwerkes im Verlauf eines unzulässigen, ungenügend vorbereiteten und auch nicht genehmigten Experiments, bei dem mehrere Sicherheitssysteme absichtlich außer Betrieb gesetzt worden waren, ein schwerer Reaktorunfall. Es war der schwerste und folgenreichste Unfall in der über fünfzig-jährigen Geschichte der friedlichen Kernenergienutzung. Die beträchtliche Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten führte zu einer starken Belastung der Rettungsmannschaften und der Bevölkerung in der Nähe des Standortes.

Die in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke haben mit der Konzeption und Technik der in der Ukraine, Russland und Litauen gebauten RBMK-Reaktoren (Hochleistungsreaktoren mit Kanälen) nichts gemeinsam. Aus physikalischen Gründen ist ein vergleichbarer Unfall in einem deutschen sowie in allen anderen westlichen Leichtwasserreaktoren ausgeschlossen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Bauart und Sicherheitstechnik. Westliche Leichtwasserreaktoren haben einen negativen Leis-tungs-Kühlmittel-Temperatur-Koeffizienten. Das heißt, dass eine Erhöhung der Kühlmitteltemperatur zu einem Leistungsabfall führt, was die Reaktorleistung stabilisiert und damit kontrollierbar und sicher macht. Ein RBMK-Reaktor hat dagegen einen positiven Koeffizienten, was dazu führt, dass eine Temperaturerhöhung die Leistung steigert und zu einer unkontrollierbaren Leistungssteigerung und damit wie in Tschernobyl zur Katastrophe führen kann. Hintergrund dieser Auslegung ist die Möglichkeit, kernwaffenfähiges Plutonium zu produzieren. Darüber hinaus fehlte in Tschernobyl ein Sicherheitsbehälter, der die radioaktiven Teile einschließt. Deutsche Reaktoren hingegen verfügen über diesen Sicherheitsbehälter sowie redundante Kühl- und Sicherheitssysteme, um die Freisetzung von Radioaktivität zu verhindern.

Vier Monate nach Tschernobyl fasste die SPD den Beschluss, aus der Kernenergie auszusteigen

Trotzdem wirkte sich der schwere Reaktorunfall in Deutschland ganz besonders dramatisch aus. Aufgrund der mangelnden Informationen durch die zuständigen sowjetischen Behörden und wegen der in der Bundesrepublik Deutschland fehlenden eindeutigen zentralen Informationszuständigkeit führten inkohärente und zum Teil widersprüchliche Informationen verschiedener Länderdienststellen und anderer öffentlicher Institutionen zu einem besonders hohen Maß an Verunsicherung in der westdeutschen Bevölkerung. Leider trugen hierzu auch Teile der deutschen Medien mit politisch tendenziösen beziehungsweise auf Sensationswirkung ausgerichteten Berichterstattungen bei. Jeder Versuch einer Versachlichung wurde sofort als verantwortungslose Verharmlosung diffamiert.

Noch bevor die von unabhängigen internationalen Sachverständigengremien erarbeiteten Analysen des Unfallhergangs und seiner spezifischen Ursachen vorlagen, fasste die SPD nur vier Monate nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl auf ihrem Nürnberger Bundesparteitag spontan den Beschluss, aus der Kernenergie auszusteigen.

In der Folge wurde Tschernobyl von der Anti-Atom-Bewegung, allen voran den Grünen, aber auch von Teilen der SPD, politisch genutzt, um die Ängste in der Bevölkerung wachzuhalten. „Tschernobyl ist überall“ lautete der Spruch. Die Kernenergiepolitik der CDU-geführten Bundesregierung wurde als verantwortungslos hingestellt, um Stimmen im Machtkampf in Bonn zu gewinnen. Man schreckte auch nicht vor absurden Behauptungen zurück und setzte die sicherheitstechnisch mangelhafte sowjetische RBMK-Reaktortechnologie mit der deutschen, auf weltweit höchstem Sicherheitsstandard befindlichen DWR- und SWR-Reaktortechnologie gleich.

Der bis dahin zumindest im Grundsatz herrschende Energiekonsens zwischen den großen Parteien zerbrach. Die Atomkraftgegner gewannen in der nun oppositionellen SPD die Oberhand. Damit vollzog die ehemalige Arbeiterpartei den politischen Kotau vor den Grünen. Nicht zum Vorteil der SPD, denn sie verlor damit zunehmend Wählerstimmen an die Grünen.

Der Atomkonsens besiegelte das Ende der friedlichen Kernenergienutzung

Im Jahr 1998 endete die CDU-Ära Kohl, und eine rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder (SPD) übernahm die Regierung. Als Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ernannte er Jürgen Trittin, der seit seinem Eintritt bei den Grünen nur ein Ziel verfolgte: das Ende der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf deutschem Boden. Die Vereinbarung vom 14. Juni 2000 zwischen den Energieversorgern und der Bundesregierung besiegelte den Kernenergieausstieg.

Nach dem knappen Sieg der Unionsparteien bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 löste Angela Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzler ab. Mit der Physikerin Angela Merkel hoffte die gesamte Nuklearbranche auf einen Ausstieg aus der links-grünen Anti-Atom-Politik. Die Berufung von Norbert Röttgen zum Umweltminister machte aber alle Hoffnungen auf ein Ende dieser Politik zunichte. Er war Mitglied der sogenannten Pizza-Connection, die in NRW seit Ende der Neunzigerjahre mit Schwarz-Grün liebäugelte. Röttgen machte öffentlich keinen Hehl daraus, dass er ein Gegner der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke war. Das Wahlkampfversprechen von Angela Merkel, den Ausstiegsbeschluss rückgängig zu machen, setzte er folglich auch nur sehr halbherzig um.

Der Höhepunkt der Merkel’schen Anti-Atom-Politik folgte 2011 nach dem Tsunami in Japan. Aufgrund der Tsunami-Flutwelle fiel die Energieversorgung und damit die Kühlung des Kernkraftwerkes Fukushima aus, und es kam zu einer partiellen Kernschmelze. Im kleinsten Kreis ihrer Regierungsmitglieder traf Merkel und ohne vorherige Abstimmung mit der Partei die Entscheidung, nun den endgültigen Kernenergieausstieg zu vollziehen: Das Atommoratorium war geboren. Nicht zuletzt sollte damit die bevorstehende Wahl in Baden-Württemberg gerettet werden und das Thema Kernenergie-Ausstieg endgültig den Grünen entrissen und zum eigenen CDU-Programm gemacht werden. Die Ergebnisse der Anlagenüberprüfung der Fachleute der Reaktor-Sicherheitskommission spielten für Merkel offensichtlich keine Rolle. Stattdessen rief sie zur begleitenden Absicherung ihres Atommoratoriums eine Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung ein, in der neben Philosophen, Soziologen und Politologen ein katholischer und ein evangelischer Bischof saßen.

Dies war der finale Kniefall der CDU vor der Unvernunft. Die Grünen hatten ihr Ziel erreicht und im langen Marsch durch die Institutionen den Kernenergieausstieg in den anderen Parteien und Energieversorgungsunternehmen etabliert. In den meisten Medien bestimmte längst die grüne Ausstiegsideologie die Berichterstattung. Die Fakten zum Reaktorunglück von Fukushima wurden beliebig verdreht und als Rechtfertigung für den Atomausstieg missbraucht, was so weit ging, dass die 10.000 Todesopfer des Tsunamis allein dem Reaktorunglück von Fukushima zuordnet wurden.

Hoffnungen für einen längeren Betrieb der letzten drei noch laufenden Kernkraftwerke keimten nach Beginn des Ukrainekrieges 2022 auf. Aber auch die jetzt oppositionelle CDU setzte sich nur halbherzig für einen Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Kernkraftwerke ein. Offensichtlich spielten Überlegungen für eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund eine wichtigere Rolle als die sichere Versorgung unseres Landes mit CO2-freier Grundlast. Parteiübergreifend ging man lieber die Abhängigkeit von Gaskraftwerken ein, was sich heute mit Blick auf den Iran-Krieg als katastrophaler Fehler erweist.

Die Nutzung der Kernenergie – der längste schwelende politische Konflikt zwischen CDU und SPD

Halten wir fest: Die meisten Kernkraftwerke, 18 an der Zahl, wurden von 1969 bis 1982 unter SPD-Regierungen gebaut. Die SPD erreichte zu dieser Zeit bei Wahlen noch über 40 Prozent. Mit dem Anti-Atom-Kurs hat die SPD kontinuierlich Stimmen verloren und liegt heute in Umfragen unter 15 Prozent.

Die CDU leistete sich seit 1979 eine Reihe von „nuklearen Sündenfällen“, die der Entwicklung der Kernenergie in Deutschland geschadet haben. Ein klares Bekenntnis zur Kernenergie hörten wir von der CDU meist nur, wenn sie in der Opposition war oder im Wahlkampf.

Mit der Aufkündigung des Energiekonsenses nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 ist die Nutzung der Kernenergie der längste bis heute schwelende politische Konflikt zwischen CDU und SPD. Denn im Gegensatz zur SPD hat die CDU zumindest eingesehen, dass der Kernenergie-Ausstieg ein schwerer strategischer Fehler war. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche macht daraus keinen Hehl und weist darauf hin, dass die Kerntechnik bemerkenswerte Durchbrüche erlebt und neue Reaktoren kleiner, modular und sicherer sind und 16 EU- Mitgliedstaaten in diese Technologie investieren. Jens Spahn geht noch einen Schritt weiter und bringt mit der Forderung einer gesellschaftlichen Debatte die Rückkehr der Atomkraft ins Spiel.

Dieser politische Konflikt ist vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen nicht rational erklärbar. Spätestens nach der Veröffentlichung der internationalen Umfrage „Perspectives on the German Energy Transition: a Global Survey“ des Weltenergierats am 30. Juni 2025 hätten bei der Regierung die Alarmglocken läuten lassen müssen. Energiefachleute aus 49 Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union stellten der deutschen Energiewende ein denkbar schlechtes Zeugnis aus: nicht nachahmenswert, zu teuer, nicht zielorientiert, da ohne Kernenergie die Klimaziele nicht erreicht werden können. Jedes Unternehmen hätte nach solch einem vernichtenden Urteil sofort reagiert und seine bisherige Strategie zumindest infrage gestellt. Nicht so die deutsche Politik.

„Das also ist des Pudels Kern!“, ruft Goethes Faust erstaunt, als sich das Tier in Mephisto verwandelt. Des Pudels Kern der deutschen Energiepolitik offenbart sich in einer vermeintlichen Vorreiterrolle Deutschlands, die sich weniger als technologischer Fortschritt denn als Kulturkampf entpuppt – ein Kampf, in dem Klimaschutz vor allem über moralische Überlegenheit definiert wird. Das Ergebnis sind die deutschen Lebenslügen.

Lebenslüge Nummer 1: „Wohlstand ohne Stromzuwachs“

Nur in Deutschland strebt man danach, den Energieverbrauch des Landes zu halbieren, obwohl Energieverbrauch und Wohlstand korrelieren. Es gibt zwar kein Gesetz, das eine Halbierung des Strombedarfs vorschreibt, aber verschiedene Gesetze und Maßnahmen zielen auf eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und eine Steigerung der Energieeffizienz ab. Diese Maßnahmen sollten dazu beitragen, die Energieversorgung sicherer zu machen und die Klimaziele zu erreichen.

In der deutschen Energie- und Klimapolitik kommt das Wort Wohlstand nicht vor. Man hat Strom zum wertvollsten Gut erhoben und sogar die Industrie aufgefordert, ihre Produktion dem regenerativen Stromangebot anzupassen. Dabei ist Strom an sich wertlos. Erst wenn damit Güter produziert und Dienstleistungen erbracht werden, entsteht eine Wertschöpfung. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Strom preiswert und für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Handel und Haushalte immer sicher verfügbar sein.

Dagegen finden insbesondere bei den Grünen die Degrowth-Theorien vermehrt Anhänger. Der Irrglaube, dass mit Verzicht, weniger Wachstum und einer grundlegenden Veränderung unserer Lebensweise eine Dekarbonisierung der Wirtschaft erreicht werden kann, führt zu Problemen, die gern verschwiegen oder heruntergespielt werden. Eine Schrumpfung oder Stagnation der Produktion wäre mit erheblichen negativen sozialen und politischen Folgen verbunden und würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu massiven Verteilungskonflikten führen. Völlig verkannt wird, dass Investitionen in neue klimaschonende Technologien nur mit wirtschaftlichem Wachstum und nicht mit Degrowth möglich sind. Denn wer sollte in Phasen schrumpfender Gewinne und Steuereinnahmen in neue Technologien investieren? Man hatte die Hoffnung, dass diese Fantasien mit dem Ende der Ampel der Vergangenheit angehören. Derzeit sieht es jedoch eher nach einer Beschleunigung der Prozesse aus, denn die Kli-maneutralität soll nicht erst 2050, sondern schon 2045 erreicht werden, und zwar ohne eine grundlastfähige CO2-freie Stromerzeugung wie die der Kernkraft.

Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung ist das von Fridays for Future initiierte Volksbegehren zur Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Am 12. Oktober 2025 nahmen 23 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung an dem Begehren teil. Davon stimmten 53 Prozent, etwas mehr als zehn Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung, dem Volksbegehren zu. Diese Abstimmung zeigt, dass zunehmend Minderheiten das Wohl eines Landes bestimmen können, wenn die Mehrheit den Abstimmungen fernbleibt, weil sie offensichtlich deren Folgen nicht einschätzen kann.

Sollen diese völlig unrealistischen Ziele der Klimaneutralität erreicht werden, dann voraussichtlich durch Deindustrialisierung und den damit verbundenen Verlust des Wohlstands. Der Abbau von Arbeitsplätzen und die Verlagerung von Industrieproduktion ins Ausland werden dann zur Tagesordnung gehören.

Was Deindustrialisierung bedeutet, sollten gerade wir hier in Deutschland noch in schlechter Erinnerung haben. Man denke an die Wiedervereinigung, als eine vom Sozialismus ruinierte und nicht mehr überlebensfähige Industrie stillgelegt wurde. Die östlichen Bundesländer hinken der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit, auch noch nach 35 Jahren hinterher.

Lebenslüge Nummer 2: „Deutschland als Vorreiter im Klimaschutz“

Deutschlands Beitrag zum weltweiten CO2-Ausstoß beträgt weniger als zwei Prozent und wird automatisch weiter schrumpfen. Aber nicht, weil Deutschland so viel weniger CO2 produziert, sondern weil andere Länder entsprechend mehr produzieren werden. Trotzdem pflegt Deutschland den Anspruch, dem Rest der Welt als Vorbild für die Klimaschutzmaßnahmen zu dienen. Die Realität steht dazu im krassen Widerspruch.

Im Jahr 2000 betrug der Anteil der Kernenergie in der Stromerzeugung Deutschlands noch 30 Prozent. Die Jahresproduktion von 169 Milliarden CO2-freien Kilowattstunden diente der Grundlastversorgung. Durch die im Jahr 2000 per Atomkonsens vereinbarte Abschaltung der Kernkraftwerke musste diese Strommenge sukzessive von konventionellen, fossilen, CO2 emittierenden Kraftwerken übernommen werden, mit den entsprechenden Folgen für die CO2-Bilanz Deutschlands. Denn es gibt bis heute keine Erzeugungsform außer der Kernenergie, die Grundlast wirtschaftlich und CO2-frei erzeugen kann. Da volatile regenerative Energien nicht grundlastfähig sind und auch niemals sein können, muss die Grundlast in Deutschland trotz des erheblichen Ausbaus regenerativer Energien weiterhin durch fossile Kraftwerke abgesichert werden, mit der Folge, dass nach der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke im April 2023 monatlich durchschnittlich zehn Millionen Tonnen CO2 emittiert werden.

Wie absurd Deutschland nach dem Atomausstieg Klimaschutz betreiben will, zeigt auch das Volksbegehren in Hamburg. Die angestrebte Klimaneutralität – falls sie denn jemals kommen mag – hat auf das Weltklima keinen Effekt. Hamburg trägt nur mit etwa 0,001 Prozent zu den globalen CO -Emissionen bei. Selbst wenn Hamburg seine Emissionen fünf Jahre früher auf null senken würde, wäre der globale Temperaturunterschied nicht messbar. Klimaschutz ist eine weltweite Herausforderung; ein teurer Alleingang eines Stadtstaates oder eines Landes hat nur Symbolwirkung.

Lebenslüge Nummer 3: „Abriss der eigenen Kernkraftwerke, aber Atomstrom aus dem Ausland“

Während der Rest Europas auf Kernkraft setzt und sogar der UN-Klimarat diese befürwortet, ignoriert die deutsche Regierung weiterhin die sicherste und klimafreundlichste Energiequelle. Den grotesken Sonderweg erleichterte die hierzulande tief verwurzelte Angstkultur. Von der grünen Umweltbewegung wurde dies machtpolitisch geschickt ausgenutzt und von opportunistischen Medien – im Gegensatz zum Ausland – stets verlässlich wohlwollend begleitet.

Deutschland vertraut weltweit als einziges Industrieland auf schwankenden Strom aus Wind und Sonne. Wenn es dunkel und windstill wird, kauft man aber dennoch Atomstrom aus Frankreich, Belgien, Tschechien, Schweden und der Schweiz. Allein aus Frankreich beziehen wir täglich die Kapazität von zwei bis vier Kernkraftwerken. Als Reaktion auf die deutsche atomfreie Energiewende werden um uns herum die Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke auf 60 und perspektivisch auf 80 Jahre verlängert und geplante Stilllegungen, wie die der belgischen Kernkraftwerke Doel und Tihange, bis auf Weiteres gestoppt. Frankreich hat sich für den weiteren Ausbau der Kernenergie kein Limit gesetzt.





Kernenergie hat inzwischen den größten Anteil an den deutschen Stromimporten. Die aktuellen Zahlen bringen Energiewende-Verfechter vor allem wegen einer Behauptung in Erklärungsnot: Wenn Atomstrom angeblich so teuer ist, warum importiert Deutschland dann so viel davon? Der Atomstrom stand 2024, ein Jahr nach der Abschaltung der letzten drei deutschen Kernkraftwerke, mit 18.313 Gigawattstunden an der Spitze der Stromimporte. Zählt man noch den Stromimport von 11.867 Gigawattstunden aus fossilen Kraftwerken hinzu, ergibt sich fast die gleiche Strommenge, die die drei 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke innerhalb eines Jahres produziert hätten.

Lebenslüge Nummer 4: „20 neue Gaskraftwerke, aber keine Gasexploration in Deutsch-land“

Als Kapazitätsreserve für die misslungene Energiewende sollen bis zu 20 neue Gaskraftwerke gebaut werden, manche sprechen sogar schon von 40 erforderlichen Kraftwerken. Trotz dieser ehrgeizigen Ausbaupläne will Deutschland aber weiterhin auf die Gasexploration im eigenen Land verzichten und bezieht lieber Gas, wie zum Beispiel LNG (Liquid Natural Gas) aus dem Ausland. Laut Statistik werden aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien die größten Gasmengen importiert.

Im Gegensatz zu unseren Nachbarn, den Niederlanden und Belgien, sind Erdgasbohrungen an der deutschen Nordseeküste aus ökologischen Gründen zum Schutz des Wattenmeeres ausgeschlossen. Einen ersten Versuch gibt es vor Borkum, wo ein Gasvorrat von 60 Milliarden Kubikmetern liegt, mit dem man zehn Prozent des deutschen Gasbedarfs decken könnte. Aber es regt sich bereits heftiger Widerstand. Umweltschützer sind gegen die Erschließung und Förderung im Nationalpark Wattenmeer mit dem gleichzeitigen Wunsch, bei der Versorgung mit Energie unabhängiger zu werden.

Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) wird die potenziell förderbare Menge an Schiefergas in Deutschland durch Fracking auf bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter geschätzt. Diese Menge könnte den deutschen Gasbedarf über mindestens 30 Jahre decken. Aber auch beim Fracking haben sich bislang die Bedenken der Umweltschützer durchgesetzt. Man befürchtet Risiken für das Grundwasser und die Stabilität des Untergrunds. Diese Bedenken gelten aber offensichtlich nur für das Fracking vor der eigenen Haustür. Denn Deutschland bezieht LNG aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, das durch Fracking hergestellt und anschließend mit schwerölbetriebenen Tankern nach Deutschland transportiert wird.

Die Nutzung von Technologien kann man nicht ein- und ausschalten wie das Licht

„Cuiusvis hominis est errare, insipientis perseverare“ – „Jedem Menschen unterlaufen Fehler, aber nur der Narr beharrt auf seinen Fehlern“ (Marcus Tullius Cicero).

Eigentlich ist es nicht möglich, zur atomfreien Energiewende ein Schlusswort zu schreiben, denn Deutschland ist bisher dreimal in die Kernkraft ein- und wieder ausgestiegen. Die Wahrscheinlichkeit eines Wiedereinstieges liegt also bei mindestens 50 Prozent. Es wäre gut, wenn Deutschland diese Chance nutzen würde, denn mit der Energiewende hat der deutsche Staat nicht nur die Nutzung der Kernenergie beendet, sondern auch die CO2- freie Grundlasterzeugung, für die es auf absehbare Zeit keine Alternative gibt.

Die Politik in Deutschland hat sich sowohl nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl als auch nach dem von einem Tsunami ausgelösten Reaktorunfall von Fukushima über die Ergebnisse der mit der nuklearen Sicherheit beauftragten Gremien und Experten hinweggesetzt und dagegen emotional irrationale Entscheidungen getroffen die für den Industriestandort Deutschland langfristige negative Auswirkungen haben.

Sollte sich in Deutschland naturwissenschaftliches Wissen wieder gegen Weltanschauungen durchsetzen, steht unserem ehemals in dieser Technologie führenden Land kein einfacher Weg bevor. Technologisch erfolgreiche Entwicklungen brauchen Kontinuität. Fällt diese Kontinuität dem jeweils herrschenden politischen Mainstream zum Opfer, dann fällt nicht nur die technologische Entwicklung zurück, sondern damit das ganze Land. Einige Politiker haben offensichtlich die naive Vorstellung, man könnte die Nutzung von Technologien ein- und ausschalten wie das Licht. Sie werden schnell eines Besseren belehrt werden.